Conférence donnée à l’occasion du colloque « Les transhumanismes et leurs récits en question », du 20 au 22 juin 2018 à l’université catholique de Lille.

Aldous et Julian Huxley : deux récits transhumanistes irréconciliables ?

source Academia.edu

Big data et anticipation : vers une gouvernementalité algorithmique ?

Deux minutes trente avant minuit… Global Challenges Foundation et les « risques » de catastrophe glo...

Roger Lenglet : Nanotoxiques et Menace sur nos neurones

Publié par Jaesa

