Les soldats américains porteront les casques de réalité augmentée HoloLens Microsoft au combat

Microsoft a gagné un contrat de 480 millions de dollars pour fournir plus de 100 000 casques HoloLens à l’armée américaine, rapporte Bloomberg.

L’Armée envisage d’utiliser les casques pour les missions de combat et pour l’entraînement. La technologie sera considérablement adaptée pour intégrer la vision nocturne, la détection thermique, offrir une protection auditive, surveiller les commotions cérébrales et mesurer les signes vitaux tels que la respiration et la «disponibilité physique». La société de réalité augmentée Magic Leap a également soumissionné pour le contrat, selon Bloomberg.

HoloLens est déjà utilisé par les forces armées américaines et israéliennes pour l’entraînement, mais c’est la première fois qu’il est utilisé pour des combats réels. C’est un autre exemple de la manière dont la réalité augmentée est adoptée beaucoup plus avec enthousiasme par les organisations que par les consommateurs.

L’accord constitue une bonne nouvelle pour Microsoft, qui a dépassé Apple hier en tant que société la plus grande valeur au monde.

Cependant, il pourrait y avoir une résistance contre ce contrat … et il est tout aussi probable que cela vienne des employés de Microsoft eux-mêmes que des groupes externes. La solution ? Le mois dernier, Brad Smith, président de Microsoft, a annoncé que les membres du personnel mal à l’aise, seraient déplacés vers d’autres projets.