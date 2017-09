Magic Leap : la mystérieuse technologie de réalité mixte pourrait être prête dans les six mois

La mystérieuse société de réalité mixte a annoncé son intention de sortir un produit à un petit groupe d’utilisateurs dans les six mois à venir. Nous n’avons toujours aucune idée claire de l’apparence de l’appareil final, mais nous savons qu’il sera coûteux. Les rapports indiquent que l’appareil, baptisé Magic Leap One, débutera à un prix compris entre 1 500 $ et 2 000 $.

Magic Leap est une entreprise américaine qui veut protéger ses créations. Une demande de brevet, déposée à l’origine en 2015, récemment publiée Virtual and Augment Reality System and Methods offre des détails supplémentaires sur le fonctionnement du casque.

Magic Leap, Inc. a déposé beaucoup d’autres brevets, des indices suggérant d’autres pistes :

Imagerie d’iris à décalage par inclinaison (WO 2016187457 A2) : La présente invention concerne des systèmes et des procédés pour imager l’iris d’un individu. Les images d’iris peuvent être prises avec un imageur hors-axe fixé à un système monté sur la tête d’un utilisateur, par exemple une paire de lunettes. Dans certains cas, les images d’iris peuvent être utilisées pour la reconnaissance et l’identification biométriques.

Projecteur lumineux utilisant un dispositif de contrôle acousto-optique (CA 2971613 A1) : Une approche pour la projection de lumière peut être implémentée à l’aide d’un interrupteur de profondeur acousto-optique qui utilise des ondes acoustiques de surface produites le long d’un substrat pour guider la lumière d’image dans différentes zones. Les ondes acoustiques de surface peuvent être générées sur un substrat à l’aide d’un transducteur. Les ondes acoustiques de surface de différentes fréquences peuvent guider la lumière d’image sur différents éléments optiques à différentes positions physiques. Les éléments optiques peuvent être configurés pour montrer des objets dans une image à différentes distances du téléspectateur.

Méthodes et système pour créer des plans focaux à l’aide d’une lentille Alvarez (CA 2974201 A1) : Des configurations sont décrites pour présenter les expériences de réalité virtuelle et de réalité augmentée aux utilisateurs. Le système peut comprendre un ensemble de lentille comprenant deux plaques transmissives, une première des deux plaques transmissives comprenant un premier calage de surface basé au moins en partie sur une fonction cubique, et un DOE (Diffractive optical element: élément optique diffractif) pour diriger l’information d’image vers un oeil de l’utilisateur; dans lequel le DOE est placé entre les deux plaques transmissives de l’ensemble de lentille, et dans lequel le DOE est codé avec l’inverse de la fonction cubique correspondant à l’affaissement de surface de la première plaque transmissive; de sorte qu’un front d’onde créé par le DOE codé est compensé par le front d’onde créé par la première plaque transmissive, ce qui collimine les rayons lumineux associés au contenu virtuel livré au DOE.

Systèmes et procédés de réalité virtuelle et de réalité augmentée (WO 2015081313 A2 et WO 2015081313 A9) : La présente invention se rapporte à des configurations qui permettent d’offrir à des utilisateurs des expériences de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Le système peut comprendre : une source de génération d’images conçue pour fournir une ou plusieurs trames de données d’image de manière chronologique ; un modulateur de lumière prévu pour émettre la lumière associée à ladite ou auxdites trames de données d’image ; et un substrat destiné à diriger des informations d’image vers l’œil d’un utilisateur. Le substrat contient une pluralité de réflecteurs, un premier réflecteur de la pluralité de réflecteurs étant conçu pour réfléchir la lumière émise qui est associée à une première trame de données d’image de façon à former un premier angle avec l’œil de l’utilisateur, et un second réflecteur étant prévu pour réfléchir la lumière émise qui est associée à une seconde trame des données d’image de façon à former un second angle avec l’œil de l’utilisateur.

La société aurait cherché à augmenter encore plus ses fonds avec des investissements potentiels (Google principalement, mais aussi Alibaba, Andreessen Horowitz et Qualcomm) de plus de 500 millions de dollars, pour donner à Magic Leap une étonnante évaluation de 6 milliards de dollars. C’est un exploit pour une entreprise ultra-secrète qui n’a toujours pas révélé d’images définitives de leur produit, et encore moins une démonstration de prototype pour le grand public.

Tout ce mystère assure l’enthousiasme pour cette version prochaine. La société a fait de grandes promesses sur les façons dont cette technologie va changer la vie des utilisateurs, et maintenant, le moment est venu de montrer au monde de quoi elles sont faites.

TechCrunch, Upload VR, Wareable

Wired : The Untold Story of Magic Leap, the World’s Most Secretive Startup

