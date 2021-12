Conférence DIA/DoDIIS pour construire un nouvel écosystème numérique

La conférence annuelle DoDIIS (Department of Defense Intelligence Information System) de la DIA (Defense Intelligence Agency – Agence du renseignement de la défense) a eu lieu à Phoenix, Arizona du 5 au 8 décembre sous le thème : « Foresight 20/20 : Build a New Digital Ecosystem ». Elle rassemble des experts du gouvernement, de l’armée, de l’industrie et du monde universitaire afin de relever les défis et les complexités des technologies de l’information qui ont un impact sur la communauté du renseignement.

Le thème de cette année met l’accent sur la course urgente à la découverte et à l’adoption de solutions innovantes pour conserver un avantage stratégique concurrentiel sur leurs adversaires. La nature perturbatrice des avancées technologiques nécessite une collaboration et des partenariats accrus.

Depuis près de 20 ans, la conférence DoDIIS est la première conférence sur les technologies de l’information qui permet d’écouter des orateurs de renom, de collaborer avec des partenaires de confiance et de découvrir des solutions techniques révolutionnaires pour soutenir le combattant. La conférence est un événement immersif en personne conçu pour réunir des experts en la matière, des décideurs et des parties prenantes pour collaborer et s’associer.

Lors de l’ouverture du DODIIS, plusieurs dirigeants ont déclaré que le machine learning permettrait de garder un œil sur les avancées russes et chinoises – à terme.

Les avancées scientifiques et techniques russes et chinoises dans une multitude de domaines liés à l’armée constituent une “crise de lenteur” car le travail avance plus vite que les analystes du renseignement du Pentagone ne peuvent suivre, ont déclaré les dirigeants de la DIA. L’intelligence artificielle promet un moyen de renforcer la capacité d’analyse de la DIA, mais la clé sera de savoir quand les nouveaux outils seront suffisamment fiables pour être utilisés.

“Comment pouvez-vous nous aider à fournir des renseignements au Département de la Défense d’une manière qui soit plus rapide, plus forte et meilleure ?” a demandé le lieutenant-général Scott Berrier, après avoir souligné le rôle important de l’industrie dans la réponse à la concurrence stratégique.

La réponse de l’industrie à cette question aidera à déterminer la capacité de la DIA à atteindre la ligne d’effort principale articulée dans sa nouvelle stratégie 2021 : l’avantage du renseignement.

La Chine bat les États-Unis dans les domaines de l’intelligence artificielle, de l’informatique quantique et de l’hypersonique, tandis que le Pentagone est paralysé par une lourde bureaucratie, selon le général de division de l’armée de l’air américaine, Daniel L. Simpson.

La Chine a été en mesure de prendre l’avantage, il n’y a donc pas de gagnant ou de perdant dans ce domaine – soit vous êtes en avance, soit vous êtes en retard, et il y a certains domaines en ce moment où la Chine est en avance, a déclaré Simpson.

Les efforts visant à développer de nouveaux moyens de contrer la Chine dans le domaine de l’information.

La deuxième journée de la conférence a mis l’accent sur les innovations technologiques nécessaires pour moderniser les communications au sein de la communauté du renseignement.

Le lieutenant-général Timothy Haugh, commandant du 16th Air Force Cyber Command, a ouvert la session du matin en expliquant le rôle de ses aviateurs dans l’exploitation et la défense des réseaux de l’Air Force, du Joint Worldwide Intelligence Communications System, du Nonsecure Internet Protocol Router Network et du Secure Internet Protocol Router Network.

Citant en exemple le rôle du U.S. Cyber Command dans la défense des élections, Haugh a expliqué qu’il existe de nouvelles vulnérabilités que les États-Unis n’auraient pas pu prévoir il y a 20 ans. Par conséquent, la nation a besoin d’une approche modernisée des problèmes de cybersécurité.

Haugh a imploré les dirigeants de l’industrie de se concentrer sur les éléments qui apporteront le plus de valeur à la lutte contre les menaces, de tirer parti des normes commerciales communes et d’aider le DoD à retirer les données des anciennes plateformes tout en maintenant la cybersécurité au premier plan de toutes les capacités.

La brigadière-générale Tina Boyd, directrice du J6 au US Central Command, a suivi les remarques de Haugh et a décrit les défis auxquels le CENTCOM est confronté. Ses remarques ont porté sur la nécessité d’innover pour éviter d’être dépassé dans un environnement de concurrence stratégique.

Boyd a expliqué que, pour concurrencer la Chine, compte tenu de l’expansion de sa présence et de son domaine cybernétique, les réseaux cloisonnés ne permettront pas aux États-Unis de relever les défis actuels.

En outre, les États-Unis doivent promouvoir la coopération et la collaboration afin de conserver leur avantage sur la concurrence, en gardant à l’esprit que l’évolution des technologies nécessite de recueillir des informations à une vitesse sans précédent.

“Nous avons besoin de l’unité et de la détermination nationales les plus fortes possibles pour protéger les secrets de notre nation et suivre le rythme de nos adversaires”, a conclu Michael Waschull, Directeur de l’information de la communauté du renseignement.

Lors de la dernière journée de la conférence du Department of Defense Intelligence Information System (DoDIIS), la directrice de l’IARPA, Catherine Marsh, a donné un aperçu de la raison d’être de l’agence d’espionnage et de la manière dont elle développe ses programmes de collecte et d’analyse de données.

L’Intelligence Advanced Research Projects Activity (IARPA) considère les dispositifs IoT comme une source croissante de collecte de données pour le renseignement américain, afin de connaître les intentions de ses adversaires.

La Dr. Catherine Marsh est devenue directrice de l’Intelligence Advanced Research Projects Activity en novembre 2019, où elle est chargée d’investir dans la recherche à haut risque/à haut rendement qui a le potentiel de fournir à notre nation un avantage écrasant en matière de renseignement. Avant cette affectation, Marsh était la scientifique en chef de la Direction de la science et de la technologie de la CIA de 2016 à 2019, où elle était chargée de veiller à ce que la science et la technologie de pointe sous-tendent les capacités de mission actuelles et futures. Auparavant, elle a occupé le poste de doyenne de l’école George Methlie de la DS&T. De 2013 à 2015, elle a occupé le poste de directrice adjointe de l’IARPA. Marsh a rejoint la CIA en 2001 et a occupé plusieurs postes afin d’innover en matière de solutions énergétiques pour la communauté du renseignement. Dans l’industrie, elle a dirigé l’équipe qui a mis la technologie lithium-ion sur de nombreuses plates-formes, notamment les rovers d’exploration MARS de la NASA, Spirit et Opportunity. Marsh est membre du Director of National Intelligence (directeur du renseignement national) et du cadre d’experts distingués du DS&T. Elle est titulaire d’une licence et d’un doctorat en chimie inorganique et analytique de l’université Brown.

Elle a expliqué qu’au-delà de la collecte de données à partir de caméras à distance, les dispositifs de l’Internet des objets (IoT) sont désormais devenus une source croissante de données que la communauté du renseignement peut collecter, analyser et apprendre sur les intentions de ses adversaires.

Catherine Marsh a expliqué que la recherche de l’IARPA était organisée en deux bureaux : l’analyse et la collecte.

“L’objectif de la recherche analytique est de maximiser les connaissances à partir des données massives, disparates, peu fiables et dynamiques qui sont (ou pourraient être) mises à la disposition des analystes en temps voulu”, a-t-elle déclaré.

“Cette question persistante ne devient pas plus facile, car le volume, la vitesse, la diversité et la véracité des informations recueillies augmentent et changent continuellement. De plus, les analystes doivent établir un lien entre les données et les résultats possibles. L’IARPA applique des techniques de pointe en matière d’IA et de machine learning pour rendre ce défi croissant réalisable”, a ajouté la directrice de l’IARPA.

Marsh a poursuivi en expliquant que “l’objectif de la recherche sur les collections est d’améliorer considérablement la valeur des données collectées à partir de toutes les sources en développant de nouveaux capteurs et technologies de transmission, de nouvelles techniques de collecte qui ciblent plus précisément les informations dont les décideurs ont besoin, et les moyens de collecter des informations à partir de zones inaccessibles ou refusées”, a ajouté Marsh.

“Ces nouvelles sources de collecte ne sont pas sans poser de problèmes. Par exemple, les capteurs et caméras à distance sont devenus omniprésents dans le monde, et ils constituent une source de données dont les agences de renseignement ne disposaient pas il y a une génération.

Des techniques de collecte intelligentes sont nécessaires pour recueillir les bonnes données de ces sources et les prétraiter sur le terrain afin de fournir rapidement des informations utiles aux analystes. De même, les dispositifs de l’Internet of Thing (IoT) sont une source croissante de données qui peuvent être collectées pour apprendre l’intention.

Développer ces nouveaux capteurs et détecteurs, ainsi que réfléchir à des moyens intelligents de collecter des données multimodales pour révéler ce que nos adversaires tentent de nous cacher est au cœur même de ce que nos programmes de collecte visent à faire”, a-t-elle ajouté.

Si les services de renseignement américains collectent des données à partir des dispositifs IoT de leurs adversaires, ne serait-il pas logique que ces derniers collectent également des données IoT sur l’Amérique et ses alliés ?

Selon Marsh, la définition du renseignement est la suivante : “fournir un avertissement avancé sur des événements possibles à venir“.

“Un renseignement fiable nécessite des techniques analytiques capables de traiter des quantités massives de données et de fournir des informations pertinentes et précises aux décideurs, avec un avertissement suffisant pour que des mesures puissent être prises afin de protéger la sécurité de notre nation et de ses habitants”, a-t-elle ajouté.

