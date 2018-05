Tirer le meilleur parti des avantages sociétaux et économiques de l’IA

L’IA et d’autres technologies peuvent être une force de changement positif, à condition que l’humain soit placé au centre du développement, de l’application et de la gouvernance de la technologie. Ce n’est qu’en s’assurant que les entreprises, les décideurs, les universités et les groupes sociétaux plus larges travaillent ensemble pour gérer les défis associés à l’intelligence artificielle ou la «transition» à travers cette révolution, que les avantages et le potentiel seront assurés. Accenture a examiné le paysage actuel en Europe et a considéré ce qui peut être fait pour maximiser les avantages de l’intelligence artificielle et s’assurer à ce que les questions d’éthique et de gouvernance soient pris en compte. Ce livre blanc a été préparé par Accenture Applied Intelligence pour le premier Sommet de l’Intelligence Artificielle tenu en partenariat avec POLITICO.

Globalement, cette nouvelle ère de l’IA est à différents stades de maturité : en Chine, le gouvernement a fait des investissements substantiels pour développer un écosystème numérique axé sur l’IA, tandis qu’aux États-Unis, un écosystème similaire a été financé par l’investissement privé. L’Union européenne n’a pas de plan d’ensemble ni d’approche de l’IA.

La concentration actuelle des capacités d’IA en Europe est concentrée sur le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France et est principalement facilitée par les institutions académiques. Il y a une opportunité claire de créer un écosystème fort dans toute la région européenne qui stimule l’investissement et la recherche, considère l’éducation et la requalification, et aussi le cadre pour la gouvernance.

Une approche de gouvernance plus agile sera nécessaire pour suivre le développement technologique car ces technologies continueront à se développer à l’avenir d’une manière que nous ne connaissons pas encore. De nombreuses difficultés sont associées à la mise en œuvre à grande échelle des technologies de l’IA et à des préoccupations éthiques claires concernant l’utilisation des données personnelles et l’accès à l’information.

Dans ce livre blanc, Accenture Applied Intelligence mène une analyse à moyen terme du statut de l’IA en Europe et fait des recommandations aux gouvernements, aux entreprises, aux parties prenantes et aux institutions afin qu’ils aident l’Europe à réaliser le potentiel économique et sociétal de l’IA.