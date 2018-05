Google I/O 2018 ce qu’il ne fallait pas rater

Vous en avez marre d’écrire des emails ? Gmail va le faire pour vous. Utilisez-vous trop votre téléphone ? Le prochain logiciel Android vous en avertira. Google a fait beaucoup d’annonces lors de sa conférence annuelle des développeurs. Au milieu d’une concurrence serrée, Google a décidé de devenir la plus grande société d’intelligence artificielle au monde et sa conférence annuelle des développeurs l’a prouvé. Lors de l’ouverture de Google I/O 2018, l’entreprise a présenté ses plans logiciels pour l’année suivante et presque tous les aspects incluaient l’intelligence artificielle.

Le PDG Sundar Pichai et une foule d’autres cadres supérieurs de Google ont révélé où se concentre l’entreprise pendant le discours d’ouverture d’I/O. De l’événement à son siège de Mountain View, Google a fait la démonstration de la prochaine version de son système d’exploitation Android, a montré une nouvelle version de Google Actualités et a ajouté de nouvelles fonctionnalités à son assistant personnel.

Bon nombre des changements décrits par Pichai portaient sur la façon dont l’apprentissage automatique, un sous-ensemble de l’intelligence artificielle, l’aidait à utiliser les masses de données qu’il recueille pour personnaliser ses systèmes pour les utilisateurs. Voici toutes les grandes nouvelles Google de l’événement.

Android P

La prochaine version du système d’exploitation de Google pour les mobiles et les tablettes est le nom de code Android P et son nom complet sera révélé plus tard cette année. Google a révélé plus de détails sur ce qui sera inclus dans Android P.

Certaines des plus grandes mises à jour étaient axées sur la personnalisation des utilisateurs. Par exemple, il introduit des réglages de batterie et de luminosité adaptatifs. Ceux-ci changent automatiquement les paramètres en fonction de la façon dont une personne utilise son téléphone. Pour les changements de batterie, l’équipe Android a travaillé avec la branche DeepMind AI de Google pour créer les techniques d’apprentissage machine (machine learning) nécessaires à la personnalisation.

Google a également travaillé sur l’obtention de votre téléphone pour prédire ce que vous voulez faire ensuite. Android P aura des ‘actions d’application’ qui connaissent votre position et votre temps pour suggérer ce que vous voulez faire ensuite. Donc, si vous appelez toujours un membre de la famille à 19 heures, il vous suggérera de faire l’appel à ce moment-là.

Il introduit également un nouveau tableau de bord pour Android qui permettra aux utilisateurs de surveiller leur temps en utilisant un téléphone ou une tablette. Le tableau de bord, qui peut être trouvé dans les paramètres, permettra aux utilisateurs de voir combien de fois ils ont déverrouillé leur téléphone, combien de temps a été consacré à l’utilisation des applications et une ventilation détaillée des notifications. Android P permet également aux utilisateurs de régler la durée d’utilisation de leurs applications chaque jour et une nouvelle fonction appelée Shush mettra un téléphone en mode Ne pas déranger lorsqu’il est placé face cachée sur un bureau.

Google a déjà publié une première version du nouveau système d’exploitation – obtenir la version bêta d’Android P – et il sortira une version complète pour tous les utilisateurs cet automne.

Gmail écrira des emails pour vous

Deux semaines avant l’I/O 2018, Google a annoncé une révision massive de Gmail. Les changements de conception sont les plus importants depuis plusieurs années. La société a ajouté la possibilité d’effectuer des paiements dans l’application Gmail iOS. Les utilisateurs d’Android ont été en mesure de le faire depuis plus d’un an, mais la fonctionnalité a pris son temps pour venir sur les appareils d’Apple. Google a également ajouté la possibilité de répéter les messages jusqu’à une date ultérieure.

Pichai a également annoncé une nouvelle fonctionnalité Gmail appelée «smart compose». La méthode est une saisie semi-automatique pour les emails, en utilisant l’IA de l’entreprise. Dans un exemple montré à l’I/O, la fonctionnalité a suggéré des phrases à ajouter dans un e-mail. À l’avenir, vos emails seront écrits pour vous.

L’Assistant Google peut effectuer vos appels téléphoniques

Scott Huffman, le vice-président de l’ingénierie chez Google, a déclaré qu’il ajoutait six nouvelles voix à son assistant vocal, ajoutant la possibilité de poser des questions de suivi et permettant également une option destinée aux enfants où « s’il vous plaît » doit être dit dans le cadre d’une commande vocale. Google affirme que ses premiers assistants à domicile avec des écrans seraient disponibles à partir de Juillet. Les appareils sont créés par Lenovo, LG et JBL plutôt qu’en interne chez Google.

Plus expérimentalement, Google travaille également sur un nouveau système appelé Duplex. Google a démontré comment sa voix d’intelligence artificielle pouvait appeler un coiffeur ou un restaurant et prendre rendez-vous. L’intelligence artificielle peut discuter avec un humain (sans que l’autre personne réalise qu’elle parle à une machine) qui lui pose des questions et termine ses instructions. L’assistant se réfère au calendrier de la personne pour trouver un créneau horaire approprié, puis informe l’utilisateur lorsqu’un rendez-vous est prévu. Cependant, ne soyez pas trop excités car il n’y a pas encore de date de sortie pour cette fonctionnalité.

Sécuriser l’Internet des Objets

L’Internet des objets englobe déjà des milliards d’appareils et le nombre ne cesse de croître. La sécurité reste un problème constant car les périphériques sont souvent livrés avec un nom d’utilisateur et des mots de passe par défaut, et sont difficiles à mettre à jour. Le projet de Google pour résoudre les problèmes de sécurité est Android Things 1.0. Le logiciel est conçu pour fonctionner sur les appareils IoT et les développeurs qui décident de l’utiliser verront leurs produits recevoir des mises à jour de sécurité Google automatiquement pendant trois ans.

Android Things 1.0 est un système d’exploitation assez basique, mais contrairement à Android, c’est une source fermée ce qui signifie que les développeurs ne peuvent pas bricoler son code avant de l’implémenter sur leurs appareils. Il a également été conçu pour exécuter une application à la fois. Mais ses usages peuvent être assez larges car les premiers appareils de l’Assistant Google avec écrans utiliseront le système d’exploitation.

Google Actualités vous montrera plus de nouvelles

Le créateur de Google News indique qu’il rend le service plus personnalisé en fournissant des «briefings» qui incluent des histoires qui intéressent les utilisateurs individuels, en fonction de leur historique de recherche. Naturellement, il le fait avec son intelligence artificielle.

La société présente également un point de vue plus profond pour les reportages appelés «couverture complète», car il vise à apaiser les critiques autour du service. Pour certaines nouvelles histoires, la mise à jour montrera plusieurs articles sur un sujet, y compris la vérification des faits et des nouvelles de diverses publications. Le but est d’aider les gens à sortir des bulles de filtre.

Les nouvelles fonctionnalités sont lancées sur Android, iOS et le site Web Google Actualités au cours de la semaine prochaine.

Google Maps utilisera l’appareil photo de votre téléphone

Google a également montré une version augmentée de Google Maps qui charge automatiquement streetview lorsqu’une application appareil photo est ouverte. L’entreprise a appelé cela un système de positionnement visuel qui reconnaît les bâtiments et les points de repère qui se trouvent devant elle.

Trouver le bon endroit pour manger peut être difficile. Google introduit une nouvelle fonctionnalité de liste restreinte à son application de cartes. Cela vous permet de marquer des endroits que vous souhaitez visiter et de partager une liste avec des amis qui peuvent voter sur un emplacement préféré.

Google rend également son appareil photo de téléphone plus puissant en utilisant son intelligence artificielle. Grâce à son système appelé Google Lens, la société utilise l’appareil photo pour numériser des objets. Il permet de mettre en évidence les mots écrits sur une page avec l’appareil photo et de les transformer automatiquement en texte numérique.

