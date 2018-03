Réalité augmentée : L’Oréal acquiert ModiFace

L’Oréal annonce l’acquisition de 100% de ModiFace, société Canadienne de renommée mondiale leader dans les domaines de la réalité augmentée et intelligence artificielle appliquées à la beauté. Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie d’accélération digitale du groupe L’Oréal, dont l’un des objectifs est de doter ses 34 marques internationales des technologies les plus innovantes en matière de services et d’expérience beauté.

Fondée par Parham Aarabi à Toronto en 2007, ModiFace a développé des technologies de pointe d’essai virtuel 3D de maquillage, coloration et diagnostic de peau en utilisant des savoir-faire propriétaires de « tracking » du visage et de rendu couleur. Ces applications sont aujourd’hui utilisées par la plupart des grands acteurs de la beauté. ModiFace emploie près de 70 ingénieurs, chercheurs et scientifiques qui ont publié plus de 200 articles scientifiques et déposé une trentaine de brevets.

ModiFace fera partie de la « Digital Services Factory » de L’Oréal, un réseau dédié à la conception et au développement de nouveaux services digitaux pour les marques du groupe. ModiFace travaillera en étroite collaboration avec la Recherche avancée du groupe, bénéficiant ainsi d’une connaissance inégalée et centenaire des métiers de la beauté. ModiFace restera à Toronto, à proximité de l’Université avec laquelle la société est engagée dans de nombreux partenariats de recherche.

