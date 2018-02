La police chinoise ajoute des lunettes de reconnaissance faciale à leur arsenal de surveillance

Des policiers à Zhengzhou, en Chine, ont été aperçus portant des lunettes équipées d’un logiciel de reconnaissance faciale permettant d’identifier les individus dans une foule. Ces lunettes de surveillance ont été déployées l’année dernière.

La Chine a toujours été en avance sur l’utilisation de l’intelligence artificielle pour la surveillance. Le système de vidéosurveillance du pays a retrouvé un journaliste de la BBC en seulement sept minutes lors d’une manifestation en 2017. Mais cette nouvelle technologie, développée par LLVision, basée à Beijing, porte les efforts de surveillance de la Chine à un tout autre niveau. Dans une vidéo publicitaire publiée en décembre sur la plate-forme de messagerie populaire chinoise WeChat, Wu Fei, le PDG de la société, affirme que LLVision Technology est la seule au monde à travailler avec la sécurité publique en temps réel.

China has been building what it calls « the world’s biggest camera surveillance network ». Across the country, 170 million CCTV cameras are already in place and an estimated 400 million new ones will be installed in the next three years. Many of the cameras are fitted with artificial intelligence, including facial recognition technology. The BBC’s John Sudworth has been given rare access to one of the new hi-tech police control rooms.

Le Wall Street Journal a rapporté que la société a une capacité à faire correspondre les visages dans une base de données de 10 000 suspects en 100 millisecondes. La société développe également des lunettes de réalité augmentée portables à usage médical et industriel, telles que des opérations chirurgicales de surveillance à distance.



La police ferroviaire de la gare de Zhengzhou a déjà repéré sept personnes recherchées dans des affaires criminelles majeures et a capturé plus de 25 personnes qui utilisaient l’identité de quelqu’un d’autre. Beaucoup ont souligné que les dispositifs pouvaient se prêter au profilage racial et, plus généralement, qu’ils pouvaient porter atteinte à la vie privée des citoyens et rendre l’état de la surveillance de la Chine encore plus omniprésent.

ABCNews, Wall Street Journal, The Telegraph, The Verge, Tech Crunch