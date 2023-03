JP Morgan lance un système de paiement par reconnaissance faciale et lecteur de paume

Après un mois de turbulences bancaires dans le monde entier, la mégabanque américaine JP Morgan a annoncé le lancement d’un programme pilote pour une nouvelle plateforme de paiement par reconnaissance faciale, qu’elle prévoit de franchiser pour que d’autres banques et entreprises puissent l’utiliser.

D’autres sociétés de cartes de crédit ont introduit des systèmes de paiement similaires, comme le système de paiement sans contact et de reconnaissance faciale de VISA pour la Coupe du monde de football au Qatar l’année dernière, ou la fonction « Smile to Pay » de Mastercard.

JP Morgan explique plus en détail ce système de paiement sans contact dans un communiqué de presse publié la semaine dernière.

Il s’agit de la première solution de paiement biométrique issue de la nouvelle gamme de produits Commerce Solutions de J.P. Morgan Payments, destinée à aider les commerçants à s’adapter à l’évolution rapide du paysage des paiements.

Son projet de paiement biométrique comprend l’identification de la paume et du visage pour l’authentification des paiements en magasin et fonctionne sur la base d’une inscription, d’une capture, d’une authentification et d’un paiement. Selon Goode Intelligence, les paiements biométriques mondiaux devraient atteindre 5,8 milliards de dollars et 3 milliards d’utilisateurs d’ici à 2026.

L’offre pilote de J.P. Morgan Payments en matière de biométrie devrait permettre aux clients de ses commerçants de passer à la caisse rapidement, en toute sécurité et en toute simplicité, offrant ainsi une expérience de paiement moderne qui renforcera la fidélité des clients. En tant que premier acquéreur mondial de commerçants, J.P. Morgan Payments est particulièrement bien placé pour permettre à cette solution de répondre aux attentes des consommateurs sans compromettre la sécurité et la fiabilité.

Jean-Marc Thienpont, responsable des solutions omnicanales chez J.P. Morgan Payments, a déclaré :

« Au fond, les paiements basés sur la biométrie permettent à nos clients commerçants d’offrir une meilleure expérience de paiement à leurs clients. Nous sommes un fournisseur de paiements et une institution financière de confiance dans le monde entier, et nous sommes parfaitement équipés pour gérer les points d’identification hautement sécurisés qui alimentent les solutions biométriques.

L’évolution de la technologie de consommation a créé de nouvelles attentes pour les acheteurs, et les commerçants doivent être prêts à s’adapter à ces nouvelles attentes. »

Les premiers projets pilotes seront menés avec des magasins en dur aux États-Unis et pourraient inclure Formule 1 Crypto.com Grand Prix de Miami, qui prévoit d’être la première course de Formule 1 à tester les paiements basés sur la biométrie afin d’offrir aux clients une expérience de paiement plus rapide.

« Nous sommes ravis de travailler avec J.P. Morgan Payments pour cette technologie passionnante et innovante. Formule 1 est fière de ses solutions pionnières et de sa technologie de pointe, et le fait de pouvoir déployer ce nouveau système de paiement basé sur la biométrie améliorera l’expérience de nos clients le jour de la course, puisqu’ils bénéficieront d’un nouveau processus d’encaissement plus rapide. Notre mission à l’Autodrome International de Miami est d’offrir à nos clients une expérience de premier ordre et cette offre nous aide à tenir cet engagement », a déclaré Ramon M Peneda, vice-président et directeur de l’information de Formule 1 Crypto.com Grand Prix de Miami 2023.

Si la phase pilote est couronnée de succès, un déploiement plus large serait prévu pour les clients des commerçants américains en 2024.

Comment fonctionnent les paiements basés sur la biométrie ?

Après une brève procédure d’inscription du client en magasin, le flux de travail est le suivant : le caissier scanne les articles ou le client utilise un terminal en libre-service, l’utilisateur scanne sa paume ou son visage, l’utilisateur passe à la caisse, l’utilisateur reçoit un reçu.

Ces solutions présentent des avantages pour les commerçants et leurs clients. Pour les commerçants, les principaux avantages sont l’augmentation des ventes et la fidélisation des clients, ainsi que l’élimination des frictions dans les processus quotidiens des commerçants. Pour le client, les paiements se font sans téléphone, de manière privée, sécurisée, rapide et simple.

Nouvelle stratégie de J.P. Morgan Payments Commerce Solutions

J.P. Morgan Payments a également lancé Commerce Solutions, sa suite d’infrastructures et d’applications de paiement de nouvelle génération qui aide les commerçants à accepter les paiements des consommateurs et des entreprises sur tous les points de contact.

Le lancement de Commerce Solutions comprend une nouvelle infrastructure basée sur le cloud pour les API de paiements en ligne et en magasin de J.P. Morgan Payments, ce qui permet aux développeurs et aux acheteurs techniques de disposer de nouveaux outils pour découvrir et déployer les solutions de J.P. Morgan Payments.

Les commerçants peuvent avoir du mal à suivre et à gérer un écosystème technologique complexe qui comprend les paiements en ligne, les paiements dans les applications, les paiements sociaux, les paiements en magasin, les portefeuilles numériques et les paiements sur les places de marché.

Les solutions de commerce de J.P. Morgan Payments serviront au mieux ses clients commerçants, agissant comme une porte d’entrée unique pour les besoins de ses clients du commerce et de l’e-commerce dans cet environnement de paiement en évolution.

Qu’il s’agisse de solutions biométriques ou d’une meilleure coordination des paiements en ligne et en magasin, l’offre Commerce Solutions peut aider les clients commerçants de bout en bout et les préparer à l’avenir.

« L’évolution des technologies de consommation a créé de nouvelles attentes en matière d’achats et de paiements. Il y a plus de façons de payer que jamais auparavant à travers un nombre croissant de canaux. Et les consommateurs continuent d’adopter des outils tels que les portefeuilles numériques et les paiements biométriques pour simplifier leur expérience de paiement.

« J.P. Morgan est particulièrement bien placé pour révolutionner les paiements en ligne et en magasin, et nos investissements dans la technologie ont permis aux commerçants de trouver de nouveaux moyens d’offrir des paiements sans friction à tous les points de contact. Le lancement de nos solutions de commerce nous place dans une position idéale pour aider nos clients à se préparer et à prospérer à mesure que le paysage des paiements continue de se transformer », a déclaré Takis Georgakopoulos, responsable mondial des paiements chez J.P. Morgan.