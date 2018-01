Une intelligence artificielle détecte le mensonge

Une nouvelle IA qui détecte la « tromperie » pourrait mettre fin au mensonge tel que nous le connaissons

Pour résoudre ce problème, des chercheurs de l’Université du Maryland (UMD) ont mis au point le Deception Analysis and Reasoning Engine (DARE), un système qui utilise l’intelligence artificielle pour détecter de manière autonome la tromperie dans les vidéos des procès. L’équipe de chercheurs en informatique de l’UMD dirigée par Larry Davis, président du Center for Automation Research (CfAR), décrit leur IA qui détecte la tromperie dans une étude qui doit encore être évaluée par des pairs.

DARE a appris à détecter et à classer les micro-expressions humaines, telles que les « lèvres saillantes » ou les « sourcils froncés », ainsi qu’à analyser la fréquence audio afin de déceler les motifs vocaux qui indiquent si une personne ment ou non. Il a ensuite été testé en utilisant un ensemble de vidéos d’entraînement dans lequel les acteurs ont été invités à mentir ou à dire la vérité.

Alors, à quel point DARE est-il précis ?

Selon le chercheur de l’UMD, Bharat Singh, « précis » n’est peut-être pas le meilleur mot pour décrire le système. « Certains articles de presse ont mal interprété l’exactitude », a-t-il déclaré. L’AUC (Area Under Curve ou ASC) fait référence à la probabilité qu’un classificateur classe une instance positive choisie de manière aléatoire dans un rang supérieur à une instance négative choisie au hasard.

En fin de compte, DARE a obtenu de meilleurs résultats que la moyenne des personnes à la tâche pour repérer les mensonges. « Une découverte intéressante a été la représentation des caractéristiques que nous avons utilisées pour notre module de vision », a déclaré Singh. « Une observation remarquable était que le système d’IA visuelle était significativement meilleur que les gens ordinaires pour prédire la tromperie. » DARE a obtenu une AUC de 0,877 qui, combinée aux annotations humaines des micro-expressions, s’est améliorée pour atteindre 0,922. Les gens ordinaires ont une AUC de 0,58, a souligné Singh.

Les chercheurs présenteront leur étude sur cette IA qui détecte le mensonge à la conférence 2018 de l’Association pour l’avancement de l’intelligence artificielle (AAAI) sur l’IA en février prochain.

« Le but de ce projet n’est pas de se concentrer uniquement sur les vidéos des tribunaux, mais de prédire le mensonge dans un environnement ouvert », a dit Singh, en soulignant que DARE pourrait être utilisé par les agences de renseignement à l’avenir. « Nous effectuons des expériences contrôlées dans des jeux sociaux, comme Mafia, où il est plus facile de collecter davantage de données et d’évaluer les algorithmes de manière approfondie », a-t-il déclaré. « Nous nous attendons à ce que les algorithmes développés dans ces paramètres contrôlés puissent être généralisés à d’autres scénarios. »

Selon Raja Chatilla, président du comité exécutif de l’Initiative mondiale pour les considérations éthiques en intelligence artificielle et des systèmes autonomes à l’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), DARE doit être utilisé avec prudence.

« Si cela doit être utilisé pour décider du sort des humains, il doit être considéré dans ses limites et dans son contexte, pour aider un humain – le juge – à prendre une décision », a déclaré Chatilla, soulignant qu’une « probabilité élevée » n’est pas une certitude et que tout le monde ne se comporte pas de la même manière. De plus, il y a une chance de partialité basée sur les données utilisées pour entraîner l’IA.

Chatilla a remarqué que les systèmes de reconnaissance d’images et d’expressions faciales s’améliorent. Selon Singh, nous pourrions être à trois ou quatre ans d’une intelligence artificielle qui détecte parfaitement la tromperie en lisant les émotions qui se cachent derrière les expressions humaines.

traduction Thomas Jousse

Motherboard, arXiv, DARE, DailyMail