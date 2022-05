AGI : DeepMind sur le point d’atteindre l’intelligence humaine

L’intelligence artificielle de niveau humain (intelligence artificielle générale AGI) sera bientôt réalisable, selon le chercheur principal de la division DeepMind AI de Google.

Nando de Freitas, chercheur chez DeepMind et professeur d’apprentissage automatique à l’université d’Oxford, a déclaré que la partie était terminée dans la longue quête de l’intelligence artificielle générale (AGI), car la société a révélé un système d’IA capable d’accomplir un large éventail de tâches complexes, qu’elles soient banales ou créatives.

En réponse à un article intitulé « humans will never achieve AGI » publié sur The Next Web, de Freitas a déclaré qu’une telle issue était inévitable.

Décrit comme un « agent généraliste », le nouveau Gato AI de l’entreprise britannique doit être mis à l’échelle pour créer une IA capable de rivaliser avec l’intelligence humaine.

« Il s’agit de rendre ces modèles plus grands, plus sûrs, plus efficaces en termes de calcul, plus rapides à l’échantillonnage, avec une mémoire plus intelligente, plus de modalités, des données innovantes, en ligne/hors ligne… » a-t-il déclaré. « C’est en résolvant ces défis que l’on obtiendra l’AGI », a-t-il ajouté.

Cependant, certains chercheurs en IA de premier plan considèrent l’AGI comme une catastrophe existentielle pour les humains. Le professeur Nick Bostrom, de l’université d’Oxford, a ainsi déclaré qu’un système « superintelligent » qui surpasserait l’intelligence humaine remplacerait l’humanité sur terre.

Google travaille déjà sur un gros bouton rouge pour se prémunir contre les risques d’explosion de l’intelligence, rapporte The Independent.