IAI Congress 21-22 mars 2018 Paris Porte de Versailles #IoTWorldParis

L’Intelligence Artificielle sera de retour avec IAI Congress (International Artificial Intelligence Congress) pour la 2ème année consécutive, les 21 & 22 mars 2018 à Paris – Porte de Versailles, au coeur du salon IoT World.

2 jours consacrés à l’Intelligence Artificielle, pour partager votre expertise, présenter vos solutions en bénéficiant des 7 500 visiteurs attendus, rencontrer vos pairs et partenaires.

Pour sa 2ème édition, IAI Congress mettra l’accent, entre autres, sur l’intelligence émotionnelle et du cognitif – Les Assistants Personnels Intelligents – L’Industrie 4.0 – La Supply Chain – Le Marketing Cognitif et la connaissance client – L’état des recherches en matière d’IA […]

IAI Congress, c’est :

– 6 000 m² d’exposition

– 7 500 visiteurs

– 160 Exposants inter salons

– un événement 100% professionnel

– les Rendez-vous Business

– la Soirée Networking pour rencontrer vos pairs et partenaires

– une Salle de Conférences et Ateliers dédiée

– le « Village Go Up ! » dédié aux Start Ups

– 1 Espace d’exposition dédié au coeur d’IoT World pour accueillir vos clients

– le Blockchain Corner en parallèle

– […]

Paris , 75015 France + Google Map