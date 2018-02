Fujitsu étend sa plate-forme biométrique multimodale en tant que service à l’Australie

La plate-forme biométrique multimodale de Fujitsu est maintenant disponible en Australie grâce à un accord de partenariat avec ImageWare Systems suite à des collaborations réussies en Europe et en Amérique du Nord. La solution basée sur le cloud permettra aux entreprises australiennes de déployer et de gérer l’authentification biométrique centralisée et de prendre en charge l’authentification biométrique multimodale via des appareils mobiles tels que les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables.

En tirant parti d’une architecture centralisée, la solution permet de vérifier les nouvelles informations biométriques par rapport aux bases de données biométriques existantes d’une organisation afin de réduire la fraude, ce qui n’est pas possible avec les solutions de jumelage. Selon l’annonce, les organisations tirant parti des solutions d’authentification unique (SSO – Single Sign-On) et d’accès à distance peuvent désormais améliorer la sécurité de tous les utilisateurs grâce à ce service d’authentification multifacteur.

«Grâce à cet accord avec ImageWare Systems, nos clients ont accès à un portefeuille amélioré de solutions de sécurité biométriques qui réduisent les obstacles au déploiement d’une authentification biométrique hautement sécurisée», a commenté Mike Foster, directeur général de Fujitsu Australie et de Nouvelle-Zélande.

Jim Miller, Président et CEO d’ImageWare Systems, a ajouté: « Cet accord étend nos activités de marketing et de vente avec Fujitsu à de nouvelles régions en vue d’une offre véritablement mondiale. La capacité mondiale de Fujitsu étend la portée de la technologie biométrique multimodale brevetée d’ImageWare en tant qu’élément central du portefeuille de cybersécurité de Fujitsu à travers le monde. »

→ pour en savoir plus à propos de la solution biométrique en tant que service « Biometrics-as-a-Service™ (BIOaaS™ )

→ Plate-forme cloud mondiale Fujitsu