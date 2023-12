Fime France obtient l’accréditation NVLAP du NIST

L’accréditation du National Voluntary Laboratory Accreditation Program (NVLAP Lab Code 600365-0) du NIST permettra à Fime France, l’agence française de conseil et de test en matière de sécurité, d’élargir sa gamme de tests biométriques et de services de conseil pour les clients qui développent des options de paiement numérique dans les domaines de la fintech, de la banque et de la mobilité.

Fime permet à ses clients de créer et de lancer des solutions fiables et sécurisées dans les domaines des paiements, de la mobilité intelligente, de la biométrie, de l’authentification et de systèmes bancaires ouverts.

Selon un communiqué, Fime peut désormais vérifier que les produits de ses clients répondent aux normes de précision en matière d’adéquation des performances (ISO/IEC 19795) et de détection des attaques de présentation (ISO/IEC 30107) en matière de reconnaissance faciale et d’empreintes digitales, ainsi que d’autres modalités biométriques telles que la reconnaissance vocale et des veines de la paume de la main. Elle renforce la conformité de Fime au Handbook 150 du NIST et à la norme ISO/IEC 17025 qui confirme la compétence, l’impartialité et le fonctionnement cohérent des laboratoires.

« Le rôle de la biométrie dans la vie quotidienne des consommateurs ne cesse de croître ; cependant, il est crucial que la commodité de ces solutions ne se fasse pas au détriment de la sécurité », déclare Noël Catherine, vice-président des services chez Fime. « Cela est d’autant plus important que la technologie de l’IA continue d’évoluer et que les deepfakes deviennent de plus en plus courants. Et pour parvenir à une adoption généralisée, il est tout aussi important de s’assurer que les données biométriques soient faciles à utiliser et que tout biais environnemental ou démographique soit minimisé. »

Fime possède des laboratoires en Europe et en Asie, où son site de Taïwan a récemment obtenu la capacité de valider la conformité de niveau 2 pour les terminaux de paiement sans contact des fournisseurs du réseau Visa.