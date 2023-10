Baidu, le moteur de recherche chinois et la société d’intelligence artificielle, a dévoilé une nouvelle version de son modèle Ernie 4.0, affirmant qu’il rivalise avec des modèles tels que GPT-4 aux États-Unis.

Ernie 4.0 est la dernière version du modèle Ernie, qui signifie Enhanced Representation through kNowledge IntEgration. Il s’agit d’un modèle de traitement du langage naturel (NLP) capable de comprendre des questions et des instructions complexes, d’appliquer la logique et les connaissances, de se souvenir d’informations antérieures et de générer des réponses et des contenus pertinents et cohérents.

Le PDG Robin Li a fait une démonstration d’Ernie 4.0 lors de la conférence Baidu World à Pékin, affirmant qu’il peut comprendre des questions et des instructions complexes et appliquer le raisonnement et la logique pour générer des réponses. Il a déclaré qu’Ernie 4.0 était « considérablement amélioré » par rapport au modèle Ernie Bot original.

Baidu est l’une des premières entreprises chinoises à se lancer dans le développement de modèles d’intelligence artificielle, après le succès du ChatGPT d’OpenAI l’année dernière. Pékin considère l’IA comme un secteur clé pour rivaliser avec les États-Unis et vise à devenir un leader mondial d’ici 2030.

Baidu a beaucoup investi dans les technologies d’intelligence artificielle, telles que la conduite autonome et l’IA générative, pour rester compétitif. Baidu prévoit d’intégrer la technologie de l’IA dans son moteur de recherche, ses cartes, ses offres de Cloud Drive et ses offres de Business Intelligence pour les entreprises.

La technologie peut transformer le fonctionnement de certains produits, le moteur de recherche de Baidu pouvant générer des réponses personnalisées aux requêtes au lieu de fournir une simple liste de résultats et de liens.

La Chine a récemment cherché à réglementer le secteur de l’IA générative, exigeant des entreprises qu’elles procèdent à des examens de sécurité et obtiennent des approbations avant de lancer publiquement leurs produits.