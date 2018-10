L’avenir des véhicules autonomes aux États-Unis dépend de la manière dont les législateurs de Washington D.C. choisissent de réglementer les véhicules. Mais jusqu’à présent, les tests des véhicules autonomes ont été effectués en grande partie loin de la capitale, principalement en Californie et en Arizona.

Ford est sur le point de changer cela. La société vient d’annoncer son intention d’être le premier constructeur à tester ses voitures autonomes dans le Distinct of Columbia – et l’avis des législateurs sur ces véhicules pourrait influer sur la législation future en matière de véhicules autonomes.

Sherif Marakby, PDG de Ford Autonomous Vehicles, a annoncé la décision de commencer les essais à D.C. via un blog. Selon Marakby, l’intérêt de Ford pour les politiciens sera de déterminer comment ses véhicules autonomes pourraient promouvoir la création d’emplois dans le district.

À cette fin, Ford envisage d’évaluer la manière dont les véhicules autonomes pourraient accroître la mobilité à Washington, aidant ainsi les résidents à accéder à des emplois qui seraient autrement hors de leur portée, et à former les résidents à de futurs postes de techniciens ou d’opérateurs de véhicules autonomes.

Marakby note que DC est un lieu particulièrement approprié pour ces tests car le district est généralement très animé. La population augmente considérablement pendant la journée alors que les navetteurs arrivent de la banlieue pour travailler, et que des millions de personnes affluent chaque année à Washington pour des conférences ou du tourisme.

Washington DC abrite également les personnes responsables de l’élaboration et de l’adoption de la législation sur les véhicules autonomes. «Il est important que les législateurs voient les véhicules autonomes de leurs propres yeux, alors que nous continuons à faire pression pour que des lois régissent leur utilisation sans danger dans tout le pays», a écrit Marakby.

L’objectif ultime de Ford est de lancer un service de véhicules autonomes commerciaux à Washington en 2021. Grâce à ces tests, la société a la possibilité d’influencer directement les personnes qui pourraient l’aider à atteindre cet objectif – ou à s’y opposer.

