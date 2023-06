Intelligence artificielle et cybersécurité

L’IA au service de la cybersécurité : approches, usages et limites dans les organisations

Une étude publiée par l’École de guerre économique (EGE), examine les applications et les utilisations de l’intelligence artificielle dans le domaine de la cybersécurité, ainsi que ses impacts sur les organisations humaines. La cybersécurité est définie comme la protection des systèmes d’information contre les événements provenant du cyberespace qui pourraient compromettre la disponibilité, l’intégrité ou la confidentialité des données.

L’IA a un impact significatif sur la cybersécurité, comme en témoignent les projections de valorisation du marché mondial de l’IA dans ce domaine, qui atteindra plus de 22 milliards de dollars en 2023, avec un taux de croissance annuel d’environ 23 %. Cette tendance devrait se poursuivre jusqu’en 2030, avec une valeur de marché projetée à plus de 93 milliards de dollars. Ces chiffres reflètent la dynamique de ce secteur d’activité.

L’étude est motivée par le fait que l’humanité est à un tournant de son histoire, capable d’automatiser ses processus cognitifs grâce au développement de l’IA dans tous les secteurs d’activité, soutenu par la convergence de l’Internet, de l’accumulation des données et de l’explosion des capacités de calcul.

L’IA regroupe les théories et les techniques utilisées pour développer des programmes informatiques capables de simuler certains aspects de l’intelligence humaine, tels que le raisonnement, l’apprentissage, le traitement de l’information et les fonctions linguistiques.

Les applications de l’IA dans la cybersécurité se déploient à tous les niveaux de protection de l’information, en suivant le concept de défense en profondeur. L’IA est utilisée pour la détection, la prédiction et la classification des menaces, permettant ainsi d’automatiser certaines tâches chronophages et répétitives, et d’aider les experts en cybersécurité dans l’analyse des menaces.

Cependant, l’IA est utilisée non seulement par les défenseurs, mais aussi par les cyberattaquants. Les cyberattaques utilisant l’IA permettent de réduire les coûts et la complexité des attaques, en rendant les malwares furtifs, en créant des faux médias (Deepfake) pour mener des escroqueries, en développant des outils automatisés pour tester les vulnérabilités des systèmes, etc.

La sécurité des systèmes d’IA elle-même doit être prise en compte, car ils peuvent être la cible d’attaques, telles que l’empoisonnement des données ou l’extraction de modèle. Il est essentiel de mettre en place des mesures de sécurité spécifiques pour assurer la disponibilité, la confidentialité, l’intégrité et la traçabilité des données et des modèles d’IA.

De nombreuses organisations adoptent l’IA pour améliorer leur sécurité et réduire leurs coûts. Les États-Unis dominent actuellement le marché de l’IA en cybersécurité, mais la Chine investit massivement dans ce domaine, ce qui pourrait conduire à l’émergence de nouvelles entreprises développant l’IA pour la cybersécurité.

En conclusion, l’usage de l’intelligence artificielle est amené à prendre de l’ampleur et à s’étendre dans tous les domaines de la cybersécurité, offrant à la fois de nouvelles opportunités et de nouveaux défis pour les organisations humaines.