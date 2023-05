La start-up de robotique Figure développe des robots humanoïdes

Fox News vient de rapporter que Figure et OpenAI auraient conclu un partenariat pour la création d’un robot humanoïde. A ce jour, ce n’est pas le cas, déclare Brett Adcock, Fondateur et PDG de Figure.

Fox News just reported that Figure & OpenAI have a partnership for our humanoid robot. As of today, this is not true. Wtf is happening right now to journalism?https://t.co/jcbVl3K6ZT — Brett Adcock (@adcock_brett) May 7, 2023

Figure est la première entreprise de robotique IA à donner vie à un humanoïde polyvalent. Figure a été fondée en 2022 par Brett Adcock, qui a également fondé Archer Aviation. Au cours de l’année écoulée, l’entreprise a embauché plus de 40 ingénieurs issus d’institutions telles que l’IHMC, Boston Dynamics, Tesla, Waymo et Google X, dont la plupart ont une expérience préalable significative en matière de robots humanoïdes ou d’autres systèmes autonomes.

L’objectif de Figure est de développer des humanoïdes à usage général qui auront un impact positif sur l’humanité et qui créeront une vie meilleure pour les générations futures.

Le robot Figure 01 est un humanoïde bipède doté d’une intelligence artificielle qui aura la capacité de penser, d’apprendre et d’interagir avec son environnement et est conçu pour un déploiement initial sur le marché du travail afin de répondre aux pénuries de main-d’œuvre et, au fil du temps, d’ouvrir la voie à l’élimination des emplois dangereux et indésirables.

Inspiré de la forme humaine, Figure 01 marche sur deux jambes et est destiné à effectuer des travaux manuels qui requièrent actuellement des êtres humains vivants. Face à une pénurie de main-d’œuvre qui se chiffre en millions aux États-Unis, l’humanoïde de Figure est conçu pour effectuer les travaux dont les gens ne veulent pas (ou pour lesquels ils n’ont pas les compétences), et pour s’attaquer éventuellement à des tâches plus avancées comme les soins aux personnes âgées ou même la préparation des repas.

« Je pense que personne ne contestera le fait que les humanoïdes à usage général arriveront. Je pense que la question est juste de savoir quand ils arriveront, et à quoi cela ressemblera ». -Brett Adcock, fondateur de Figure

Dans l’ère à venir, nous verrons de grands progrès dans l’intelligence artificielle et la robotique et cela signifie plus d’automatisation. On peut prédire que l’économie basée sur le travail telle que nous la connaissons va se transformer. Les robots capables de penser, d’apprendre, de raisonner et d’interagir avec leur environnement seront un jour capables d’accomplir des tâches mieux que les humains.

À mesure que les robots et les systèmes d’IA deviennent plus intelligents et plus autonomes, quelles sont nos responsabilités à l’égard de ces systèmes d’IA ? Comment s’assurer qu’ils sont développés et utilisés dans le respect de l’éthique et de la sécurité ? Que se passera-t-il s’ils deviennent trop intelligents ?