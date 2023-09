Apptronik dévoile le robot humanoïde Apollo

Apptronik, leader dans le domaine des robots polyvalents de nouvelle génération, a dévoilé Apollo, le robot humanoïde le plus performant au monde.

Apollo est le premier robot humanoïde commercial conçu pour une interaction conviviale, une fabrication en série, des performances et une sécurité optimales, et il est destiné à transformer la main-d’œuvre industrielle et au-delà.

« Alors que les défis en matière de main-d’œuvre et les tendances de l’emploi continuent d’avoir un impact sur notre économie, nous devons changer fondamentalement notre façon de concevoir le travail, en particulier dans les entrepôts et la chaîne d’approvisionnement », a déclaré Jeff Cardenas, cofondateur et PDG d’Apptronik.

L’équipe d’Apptronik a passé près d’une décennie à construire plus de 10 robots uniques, dont le point culminant est Apollo, un robot humanoïde conçu pour travailler dans des environnements conçus pour les humains et directement à leurs côtés. De taille à peu près humaine (1,80 m, 160 kg et la capacité de soulever 55 kg), Apollo est doté d’une architecture unique de contrôle de la force qui lui permet de travailler en toute sécurité à proximité des personnes, comme le ferait un robot collaboratif par rapport à un robot industriel traditionnel.

Outre les dispositifs de sécurité pratiques, la conception physique d’Apollo est essentielle pour que les gens se sentent à l’aise lorsqu’ils travaillent autour et avec des robots humanoïdes. La conception stratégique d’Apollo a été confiée à argodesign, qui a créé une forme équilibrée entre complexité et accessibilité, facile à utiliser et à manipuler, distincte et reconnaissable. Les panneaux numériques sur le visage et le torse d’Apollo facilitent la communication et son visage amical et humain établit une nouvelle norme pour les interactions homme-robot, se rapprochant d’un échange convivial en face à face avec un collègue de travail apprécié.

Les batteries interchangeables d’Apollo, d’une autonomie de quatre heures chacune, permettent aux robots de continuer à travailler en changeant simplement de batterie, plutôt que d’avoir à recharger chaque unité, ce qui les empêcherait d’accomplir leurs tâches.

Apollo est un robot à usage général conçu pour travailler dans le monde réel où les partenaires de développement étendront les solutions d’Apollo bien au-delà de la logistique et de la fabrication, s’étendant éventuellement à la construction, au pétrole et au gaz, à la production électronique, à la vente au détail, à la livraison à domicile, aux soins aux personnes âgées et à d’innombrables autres domaines.

Figure, Agility Robotics et Sanctuary AI sont d’autres entreprises qui en sont au même stade de production qu’Apptronik, ou qui s’en rapprochent, en matière de robots humanoïdes. Parmi les grands noms du secteur, on peut citer Boston Dynamics et Tesla.

🤖 Ce qui est dit : Les robots humanoïdes « pourraient être économiquement viables dans les usines entre 2025 et 2028, et dans les applications grand public entre 2030 et 2035 », selon un rapport de Goldman Sachs Research publié l’année dernière.

Goldman « estime qu’un marché de 6 milliards de dollars (ou plus) pour les robots à taille et à forme humaine est réalisable dans les 10 à 15 prochaines années ». « Un tel marché permettrait de combler 4 % de la pénurie de main-d’œuvre prévue dans le secteur manufacturier américain d’ici à 2030 et 2 % de la demande mondiale pour les soins aux personnes âgées d’ici à 2035. »