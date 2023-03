Le métavers industriel émergent

Une interface entre le monde réel et le monde numérique transformera notre façon de travailler, de vivre et d’interagir

Siemens et MIT Technology Review se sont lancés dans une recherche collaborative afin d’explorer le développement et les opportunités du métavers industriel qui se développe à toute vitesse. Le résultat de cette collaboration est un rapport complet sur le potentiel du métavers industriel émergent, qui compile les recherches les plus récentes dans ce domaine et comprend des entretiens avec des technologues, des analystes industriels, des chefs d’entreprise et des chercheurs de premier plan.

Le métavers industriel sera un monde numérique qui reflète et simule des machines, des usines, des bâtiments, des villes entières et des systèmes de transport réels. L’intégration transparente des mondes réel et numérique permettra aux personnes et aux entreprises de résoudre des problèmes concrets.

Le rapport explore les éléments constitutifs du métavers industriel, ses cas d’utilisation et les effets qu’il aura sur les entreprises, les économies et la vie quotidienne. En outre, il souligne les défis auxquels sont confrontés les décideurs des entreprises et la société pour mettre en place ce monde numérique – et comment ils peuvent en exploiter l’énorme potentiel.

« Grâce au métavers industriel, les entreprises peuvent développer des produits durables plus rapidement, plus facilement et à moindre coût. Elles peuvent l’utiliser pour rendre les machines, les usines, les bâtiments, les villes entières et les systèmes de circulation plus efficaces, plus résistants et plus durables », a déclaré Peter Körte, directeur de la technologie et directeur de la stratégie de Siemens AG. « Cette étude montre que la construction de ce monde numérique passe par l’exploitation et l’intégration de technologies puissantes. Cependant, cela nécessite de l’ouverture, de la collaboration et des écosystèmes solides. »

Le métavers industriel résultera de l’évolution et de la convergence de technologies telles que l’intelligence artificielle, le machine learning, la réalité étendue, la blockchain ou encore le cloud, l’edge computing et la 5G/6G. Un élément clé du métavers industriel sera le jumeau numérique, qui simule le comportement de ses homologues du monde réel et qui révolutionne déjà le développement de produits, la gestion des infrastructures, la fabrication et les dispositifs de formation. Les futurs jumeaux numériques fourniront des simulations photoréalistes du monde réel et permettront une interaction en temps réel entre les personnes et les machines.

Annika Hauptvogel, chargée de l’innovation chez Siemens, décrit le métavers industriel comme « immersif, donnant aux utilisateurs l’impression d’être dans un environnement réel ; collaboratif en temps réel ; suffisamment ouvert pour permettre à différentes applications d’interagir de manière transparente ; et fiable pour les individus et les entreprises qui y participent » – bien plus qu’un simple monde numérique.

Le métavers industriel va révolutionner la façon dont le travail est effectué, mais il va aussi débloquer une nouvelle valeur significative pour les entreprises et les sociétés. En permettant aux entreprises de modéliser, de prototyper et de tester des dizaines, des centaines ou des millions d’itérations de conception en temps réel et dans un environnement immersif basé sur la physique avant d’engager des ressources physiques et humaines dans un projet, les outils du métavers industriel ouvriront une nouvelle ère de résolution numérique des problèmes du monde réel.

« Le monde réel est très désordonné, bruyant et parfois difficile à comprendre », explique Danny Lange, vice-président senior de l’intelligence artificielle chez Unity Technologies, une plateforme de premier plan pour la création et la croissance de contenu 3D en temps réel. « L’idée du métavers industriel est de créer une connexion plus nette entre le monde réel et le monde virtuel, parce que le monde virtuel est tellement plus facile et moins cher à utiliser.

Alors que les applications réelles du métavers grand public sont encore en cours de développement, les cas d’utilisation du métavers industriel sont motivés par des objectifs, bien alignés sur les problèmes du monde réel et les impératifs de l’entreprise. Les économies de ressources permises par les solutions du métavers industriel peuvent accroître la compétitivité des entreprises tout en permettant de progresser continuellement vers les objectifs de durabilité, de résilience, de décarbonisation et de dématérialisation qui sont essentiels à l’épanouissement de l’homme.

Selon ABI Research, le potentiel de marché du métavers industriel devrait atteindre environ 100 milliards de dollars en 2030, soit dix fois plus qu’en 2021.

Ce rapport explore ce qu’il faudra pour créer le métavers industriel, ses impacts potentiels sur les entreprises et la société, les défis à venir et les cas d’utilisation innovants qui façonneront l’avenir.

Ses principales conclusions sont les suivantes :

– Le métavers industriel réunira le monde numérique et le monde réel. Il permettra un échange constant d’informations, de données et de décisions et donnera aux industries les moyens de résoudre numériquement des problèmes du monde réel extraordinairement complexes, en changeant le mode de fonctionnement des organisations et en débloquant d’importants avantages pour la société.

– Le jumeau numérique est un élément de base du métavers. Ces modèles virtuels simulent en détail des objets du monde réel. La prochaine génération de jumeaux numériques sera photoréaliste, basée sur la physique, dotée d’une intelligence artificielle et reliée à des écosystèmes métavers.

– Le métavers industriel va transformer toutes les industries. Les jumeaux numériques existants illustrent la puissance et le potentiel du métavers industriel pour révolutionner la conception et l’ingénierie, les essais, les opérations et la formation.

– La vie quotidienne sera radicalement transformée. Le métavers industriel modifiera notre expérience de l’environnement physique et notre façon de travailler, de vivre, de fabriquer des produits et de voyager. Il nous aidera à résoudre des problèmes réels et à rendre notre monde plus durable.

– Les capacités et les écosystèmes clés qui permettront le métavers sont encore en train d’émerger. Il s’agit notamment de la connectivité, de la puissance de calcul, de la fidélité du jumeau numérique, de l’interopérabilité, de la protection de la vie privée et de la sécurité. Les places de marché, les systèmes de paiement et les cadres réglementaires pour les outils et les applications du métavers devront être conçus et construits.

– Les partenariats seront essentiels. Pour donner vie au métavers industriel, il faudra d’importantes collaborations intersectorielles sur les normes et l’infrastructure. Les organisations peuvent s’associer avec des fournisseurs, des concurrents ou des clients pour assembler les piles technologiques complexes qui sous-tendent la participation au métavers. Les acteurs du métavers, qu’il s’agisse d’entreprises établies ou de startups, de gouvernements ou de particuliers enthousiastes, apporteront de nouvelles idées et de nouvelles voix au métavers industriel.

Applications des jumeaux numériques

La machine

Heller est un fabricant de machines CNC (commande numérique par ordinateur) de premier plan qui s’est tourné vers la technologie du jumeau numérique exécutable pour améliorer davantage l’efficacité de ses machines.

« Ils avaient besoin d’une solution compatible avec leurs sites existants pour identifier les éventuels défauts d’alignement de l’outillage », explique M. Hauptvogel, « et le système Executable Digital Twin de Siemens était en mesure de leur fournir cette solution ».

Grâce à cette solution, Heller a pu détecter des désalignements de 20 microns en moins de 400 millisecondes, sans avoir besoin de matériel supplémentaire. Cela permet à Heller d’améliorer considérablement l’efficacité de son changeur d’outils automatique et de limiter les vibrations sur la machine.

Le réseau ferroviaire

Siemens Mobility est en train de créer un jumeau numérique pour la construction d’un réseau à grande vitesse de 2000 kilomètres en Égypte, grâce à l’intégration des données de bout en bout dans l’ensemble du projet. Jusqu’à 300 personnes travaillant sur le projet utiliseront ce jumeau numérique.

« Il les aidera, par exemple, à identifier et à suivre l’impact des changements techniques, à surveiller la mise en œuvre et à automatiser les rapports, ce qui permettra de révéler les erreurs avant qu’elles n’aient un impact sur le projet », explique Selim Köklü, responsable de la numérisation chez Siemens Mobility Turnkey. À l’avenir, les prévisions simulées par l’IA dans le jumeau numérique pourraient offrir des perspectives supplémentaires pour le contrôle des projets.

La ligne de production

Unilever, fabricant mondial de produits d’hygiène personnelle, doit fréquemment tester et produire de nouveaux flacons pour des produits nouveaux ou actualisés, souvent avec des designs différents pour différents marchés. Cependant, modifier les lignes de production pour s’adapter à ces nouveaux designs prend du temps et est coûteux, en particulier lorsqu’il s’agit de tester de petits lots.

En utilisant les jumeaux numériques des nouveaux produits et machines, Unilever peut rapidement identifier les modifications à apporter aux pièces et les fabriquer par impression 3D en quelques heures. Cela a considérablement accéléré le processus, réduisant le délai de lancement des produits de neuf à cinq mois, tout en diminuant les dépenses d’investissement de 70 %.

Le paysage urbain

Développée avec Siemens pour l’Expo 2020 à Dubaï, l’application Smart City a été conçue pour surveiller et exploiter le site en réseau et numérisé de l’Expo de Dubaï, qui comprend plus de 130 bâtiments. L’application est basée sur un jumeau numérique alimenté par des données en temps réel.

L’application Smart City a collecté, contrôlé, corrélé et analysé des données sur l’énergie, la consommation d’eau et la qualité de l’air, par exemple, à partir de capteurs situés à plus de 200 000 points de données, tout en rendant ces données accessibles en temps réel. Les utilisateurs de l’application pouvaient également se promener virtuellement sur le site de l’Expo et visiter les zones connectées dans le cadre d’une expérience AR/VR.