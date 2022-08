Les paiements palmaires d’Amazon arrivent dans plus de 65 magasins

Les paiements palmaires arrivent en Californie

La technologie de paiement palmaire d’Amazon sera bientôt disponible dans de nombreux autres magasins Whole Foods. La société déploie Amazon One dans plus de 65 magasins Whole Foods en Californie, en commençant par les sites de Malibu, Montana Avenue et Santa Monica à Los Angeles. D’autres magasins à Los Angeles, dans le comté d’Orange, à Sacramento, dans la baie de San Francisco et à Santa Cruz seront disponibles dans les « prochaines semaines ».

Il faut s’inscrire, notamment se faire scanner la paume de la main et relier ces données biométriques à un compte de crédit. Une fois que votre paume et votre carte de paiement sont associés, il vous suffit de passer votre main au-dessus d’un terminal de paiement pour effectuer un achat.