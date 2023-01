Analyse sur l’état des matériaux critiques

Comment la demande de matériaux critiques a fait de la Chine le centre du monde ?

Au cours de ces 25 dernières années, la Chine est rapidement parvenue à assurer la sécurité de l’approvisionnement en métaux et matériaux industriels critiques, grâce à une politique industrielle soigneusement conçue et rigoureusement appliquée, ce qui a pris plus d’un siècle à l’Empire britannique, puis aux États-Unis, grâce à la mondialisation du capitalisme de marché.

À l’origine, les métaux critiques étaient ceux qui étaient nécessaires à la première des révolutions industrielles basées sur l’énergie à vapeur alimentée par des combustibles fossiles pour extraire, raffiner et fabriquer le fer (acier), le cuivre et enfin l’aluminium. Le traitement de chacun de ces métaux dépendait dès le départ de la disponibilité de l’électricité produite par les combustibles fossiles ou a développé cette dépendance par la suite.

Depuis la Seconde Guerre mondiale, cette même catégorie de métaux et de matériaux critiques a été élargie au niveau mondial pour inclure les métaux et les matériaux dont les propriétés électroniques rendent possible notre société de consommation technologique, c’est-à-dire les métaux technologiques. La Chine est désormais le premier État-nation à assurer la sécurité totale de son approvisionnement en métaux technologiques essentiels dans le cadre de la deuxième révolution industrielle actuelle, fondée sur le développement et la fourniture de biens de consommation technologiques produits en masse.

La Chine s’emploie maintenant à étendre l’utilisation de son approvisionnement sûr en métaux technologiques pour mettre en œuvre une politique industrielle destinée à la propulser dans la deuxième révolution industrielle de consommation, puis à la dominer, qui ne repose pas seulement sur la transformation des sources de métaux technologiques en formes prêtes pour l’utilisateur final, mais aussi sur l’ingénierie et la fabrication de biens de consommation de haute technologie. Elle est encore dominée aujourd’hui par les États-Unis, comme cela a toujours été le cas depuis Seconde Guerre mondiale, et a d’abord été alimentée par les retombées de la R&D militaire financée par le gouvernement jusqu’à ce que le président Nixon arrête le programme de la navette spatiale en 1971. Après cela, l’industrie américaine des produits de consommation a dépendu principalement de la R&D autofinancée, sauf pour les technologies militaires.

La progression de la Chine vers la domination de la production de masse de biens de consommation technologiques est fondée sur une concurrence économique et non militaire. En tant que telle, elle est mal comprise par les techno-élites occidentales qui se décrivent elles-mêmes comme étant en concurrence avec le renforcement militaire chinois afin de consacrer les sommes énormes versées en Occident par les gouvernements à la production d’armes de haute technologie qui n’utilisent en réalité qu’une petite partie des métaux technologiques critiques.

L’industrie automobile civile américaine et européenne, par exemple, utilise facilement 10 fois plus d’aimants permanents en terres rares que les armées combinées de ces nations et régions. Pourtant, l’absence de soutien gouvernemental pour un approvisionnement sûr de ces aimants a permis à la Chine, dont le gouvernement soutient l’industrie de fabrication d’aimants permanents en terres rares, de dominer cette industrie grâce à une expérience de fabrication en volume, principalement pour les biens de consommation, dont la vente sur les marchés intérieurs massifs de produits de consommation chinois a déjà dépassé la taille des marchés d’exportation.

La Chine est devenue le premier producteur mondial d’acier dans les années 80, puis d’aluminium et de cuivre peu après. En 2007, elle avait dépassé les États-Unis dans la production d’acier, d’aluminium et de cuivre. Les États-Unis, qui produisaient en 1947 la moitié des métaux de construction dans le monde, ont cédé ce titre à la Chine avant 2010, même si, à l’époque, la Chine ne produisait et ne transformait en masse les métaux de construction que depuis moins de 20 ans. En 1980, les États-Unis produisaient 60 % des terres rares et des produits dérivés des terres rares dans le monde. En 2010, la Chine produisait essentiellement 100 % des terres rares et des produits à base de terres rares dans le monde.

En 2010 encore, la Chine ne produisait aucun produit militaire de conception ou de fabrication nationale nécessitant de grandes quantités d’aimants permanents en terres rares. Aujourd’hui, il est probable que la demande intérieure chinoise de produits à base de terres rares pour son armée égale ou dépasse celle de l’armée américaine.

La Chine possède aujourd’hui la plus grande armée et la plus grande marine du monde, et son armée de l’air fait voler moins de chasseurs à réaction et de bombardiers de conception et de fabrication russes et plus de bombardiers de conception et de fabrication chinoises, ainsi que des armes à fusée et des véhicules à fusée conçus et utilisés pour les opérations spatiales, notamment le premier laboratoire orbital habité de la Chine.

Aujourd’hui, la Chine importe ou extrait tous les métaux technologiques dont elle a besoin pour produire des biens technologiques militaires et de consommation prêts à l’emploi pour ses marchés nationaux et d’exportation. À l’inverse, les États-Unis et l’Europe dépendent de plus en plus de la Chine pour plus de la moitié de tous les biens de consommation technologiques consommés sur leurs marchés nationaux.

Les politiques futures de la Chine sont décrites dans son plan Chine 2025, qui est une liste de 10 technologies sur lesquelles la Chine prévoit d’être autonome d’ici 2025. Cette même liste pourrait être appelée par les historiens « Comment l’Occident a perdu face à la domination technologique de la Chine d’ici 2025 ».

Tant qu’il n’y aura pas une politique bien planifiée et bien exécutée pour maintenir l’avantage occidental en matière de consommation de haute technologie et de technologies militaires, la Chine continuera à progresser en tant que concurrent économique des États-Unis et de l’Europe.

Lorsque les matières premières de base, combustibles ou non, pourront être achetées avec des yuans chinois, l’avantage exorbitant des États-Unis d’être la monnaie de réserve du monde s’évaporera en même temps que leur domination technologique sur les marchés de consommation du monde. Les Saoudiens qui négocient avec la Chine pour créer un Petro-Yuan devraient inquiéter les Etats-Unis bien plus que que la guerre actuelle en Europe de l’Est.

Si rien ne change, d’ici 2030, la force économique de l’Occident dépendra de ce que les Chinois nous laisseront avoir en termes d’approvisionnement en combustibles essentiels et en minéraux non combustibles. Et c’est la Chine qui fixera les prix de ces matières premières.

Choisissez vos élus et vos investissements avec sagesse.

Etat des matériaux critiques

Le covid-19 et l’invasion de l’Ukraine par la Russie mettent en évidence les vulnérabilités des chaînes d’approvisionnement qui manquent de diversité et sont dépendantes des intrants étrangers. Ce rapport présente une brève analyse exploratoire résumant l’état des matériaux critiques – matériaux essentiels à la sécurité économique et nationale – à l’aide de deux études de cas et des politiques dont dispose le Département de la défense des États-Unis (DoD) pour accroître la résilience de ses chaînes d’approvisionnement face aux perturbations.

La Chine est le plus grand producteur et transformateur d’oxydes de terres rares (OTR) au monde et un producteur clé de matériaux et de composants de batteries lithium-ion (LIB). La part de marché de la Chine dans l’extraction des oxydes de terres rares a diminué, mais elle a toujours une grande influence sur la chaîne d’approvisionnement en aval – le traitement et la fabrication d’aimants.

La part de marché de la Chine dans la chaîne d’approvisionnement du LIB reflète les goulots d’étranglement de l’approvisionnement en OTR. Si elle le souhaite, la Chine pourrait effectivement couper 40 à 50 % de l’approvisionnement mondial en OTR, ce qui affecterait les fabricants et fournisseurs américains de systèmes et de plates-formes du Département de la défense.

Bien qu’une perturbation délibérée soit peu probable, la résilience contre la rupture d’approvisionnement et le renforcement de la compétitivité nationale sont importants. Les auteurs discutent des scénarios plausibles de perturbation des OTR et de leurs dangers et synthétisent les idées d’un exercice » Le jour d’après… » et d’entretiens structurés avec les parties prenantes pour identifier les options politiques disponibles pour le DoD et le gouvernement américain afin de prévenir ou d’atténuer les effets des perturbations de l’approvisionnement sur la base industrielle de la défense (DIB) et l’économie américaine au sens large. Ils explorent l’applicabilité de ces politiques à une autre chaîne d’approvisionnement de matériaux critiques – les matériaux LIB – et font des recommandations pour les objectifs politiques.

Principales conclusions

La Chine a utilisé diverses pratiques économiques pour s’emparer d’une grande partie de la chaîne d’approvisionnement en éléments de terres rares (ETR). Elle a utilisé cette part de marché disproportionnée pour manipuler la disponibilité et le prix de ces matériaux en dehors de la Chine.

La coercition économique exercée par la Chine a généralement consisté à refuser l’accès aux marchés nationaux. Les oxydes de terres rares ont été la seule exception : La Chine a menacé de restreindre l’accès aux exportations chinoises pour manipuler les pays partenaires des États-Unis (Japon) à des fins géopolitiques.

Les projets prévus pour augmenter la capacité d’extraction et de traitement des OTR ne permettent pas de répondre à la demande future estimée en dehors de la Chine ; l’offre en dehors de la Chine n’est pas suffisante pour atténuer un événement perturbateur.

La Chine pourrait effectivement couper 40 à 50 % de l’approvisionnement mondial en OTR, ce qui affecterait les fabricants et les fournisseurs de composants avancés utilisés dans les systèmes et les plateformes du DoD. La base industrielle de la défense dispose d’un délai limité pour répondre à une perturbation avant que la préparation industrielle n’en souffre.

Les risques potentiels associés à une perturbation pourraient affecter l’économie américaine au sens large et la capacité de la base industrielle de défense à se procurer des matériaux essentiels, ainsi qu’interrompre les opérations militaires dans certains cas.

Le DoD dispose d’une variété de politiques pour atténuer les effets des perturbations. Elles peuvent être classées comme des politiques proactives, réactives ou les deux. Ces politiques ont un temps effectif d’impact, ou le temps nécessaire à la mise en œuvre et aux avantages pour se matérialiser.

Les options politiques utilisées jusqu’à présent ont donné des résultats mitigés.

Recommandations

Les politiques proactives doivent viser à diversifier les chaînes d’approvisionnement en matériaux critiques en dehors de l’industrie chinoise, en augmentant la capacité d’extraction ou les efforts de recyclage des matériaux.

Des efforts proactifs devraient viser à colocaliser les secteurs en amont et en aval afin de mieux tirer parti des efficacités industrielles.

Les politiques réactives doivent viser à augmenter la résilience du DIB face à une rupture d’approvisionnement en réduisant son temps de récupération et en augmentant son temps de survie.

Les options politiques proactives et réactives dont l’impact est le plus long doivent être mises en œuvre le plus tôt possible pour en tirer des avantages.

Les politiques, la planification et la coordination devraient également viser à réduire le délai d’impact, tant pour les politiques proactives que réactives.

Les politiques proactives et réactives devraient tirer parti des capacités des alliés et des partenaires des États-Unis, ou établir des relations avec des pays non traditionnels, afin d’établir un libre accès aux matériaux critiques à un prix de marché équitable, dans la mesure du possible.

Il sera nécessaire de travailler avec des partenaires non traditionnels, car ces pays ont un accès géographique à des matériaux critiques et à des capacités d’extraction. Ne dépendre que des alliés et partenaires traditionnels ne peut que détourner une partie de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie chinoise.

Il faut s’attendre à des campagnes de désinformation chinoises dans d’autres chaînes d’approvisionnement en matériaux critiques. Ce secteur devrait collaborer avec des experts en cybersécurité et la communauté du renseignement des États-Unis pour sensibiliser les dirigeants et les gouvernements locaux aux risques. Les entreprises doivent communiquer leurs plans – et toute opération d’influence en cours – aux communautés locales. La communauté du renseignement doit informer les décideurs, les alliés et partenaires des États-Unis, ainsi que le public, de l’ampleur de l’ingérence chinoise dans les chaînes d’approvisionnement en matériaux critiques.