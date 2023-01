Le DOD s’efforce de protéger les militaires contre les nouveaux agents biologiques

Le Pentagone dévoile un plan visant à renforcer la résistance des troupes américaines aux maladies et aux armes biologiques

Le Département de la Défense (DOD) a lancé une nouvelle stratégie visant à rendre ceux qui servent dans les forces armées imperméables à toute menace chimique ou biologique envisageable, selon un document stratégique publié mardi.

Selon le document, les récentes avancées technologiques signifient que la stratégie passée du DOD consistant à développer des mesures préventives ou des remèdes individuels pour chaque menace chimique ou biologique connue n’est plus réaliste. Au lieu de cela, le Chemical and Biological Defense Program (CBDP) du Département de la défense s’attachera à trouver des moyens de doter le système immunitaire des militaires de vaccins, de traitements et d’équipements polyvalents capables de faire face à un éventail apparemment infini de menaces chimiques et biologiques, y compris celles qui ne résultent pas directement de programmes d’armement, a rapporté Politico.

« Nous entrons peut-être dans une nouvelle ère où les menaces [de guerre biologique] des États-nations vont réapparaître », a déclaré Gerald Parker, ancien secrétaire adjoint au CBDP et doyen associé du College of Veterinary Medicine & Biomedical Sciences de la Texas A&M University.

« On assiste également à une expansion des laboratoires à haut niveau de sécurité dans le monde entier, avec un accès facile à de nouvelles technologies puissantes, ce qui augmente le risque d’épidémies accidentelles et délibérées, voire de pandémies », a-t-il ajouté.

Le CBDP tirera parti des relations existantes avec les sociétés pharmaceutiques pour accélérer le développement de technologies d’immunisation, chacune d’entre elles pouvant protéger les troupes contre plusieurs virus, selon la stratégie du Pentagone.

Selon Politico, l’un des moyens de prévention mis au point par le DOD vise à « moduler le système immunitaire » par le biais de six voies métaboliques différentes. Les chercheurs s’intéressent également aux anticorps monoclonaux, un traitement COVID-19, pour trois groupes distincts de virus.

La nouvelle approche permettra de traiter « de nombreux microbes » avec « un seul médicament », a expliqué Parker, estimant qu’il s’agit d’un « pas dans la bonne direction » pour protéger la force contre les agents pathogènes et maintenir les troupes prêtes à entrer en action chaque fois qu’elles sont sollicitées.

« Dans une posture de préparation à la réponse, nous devons investir dans une infrastructure médicale unique conçue pour produire rapidement de nouveaux vaccins et médicaments, et tirer parti des infrastructures médicales existantes en les adaptant pour cibler rapidement de nouveaux agents », a déclaré Kevin Wingerd, directeur médical du CBDP, dans le communiqué.

Le DOD étudie également des dispositifs portables capables de surveiller les signes vitaux, tels que l’oxygène dans le sang et le rythme cardiaque, des troupes sur le terrain et de générer un diagnostic en cas d’attaque par un agent pathogène, chimique ou biologique, rapporte Politico.

L’expansion massive par le Pentagone de son programme de lutte contre les armes chimiques et biologiques s’explique en partie par la propagation rapide du virus COVID-19 dans le monde entier, soulignant à la fois le potentiel des agents non armés à affaiblir l’armée à grande échelle et le rôle du DOD dans le développement d’une contre-mesure, a déclaré le Pentagone.

« Le DOD a été essentiel au succès de l’opération Warp Speed », a déclaré Parker.

Les chercheurs ne s’accordent pas sur la question de savoir si le COVID-19 provient d’un laboratoire ou s’il pourrait avoir un double usage dans la recherche militaire chinoise, mais le virus a néanmoins mis un navire de la marine américaine pratiquement hors service en mars 2020, rapporte Politico.

« Un adversaire pourrait penser à utiliser cela à son avantage », a déclaré Peter Brooks, expert en armes de destruction massive à la Heritage Foundation.

Les principaux adversaires des États-Unis ont stocké des agents pharmaceutiques faciles à dissimuler et difficiles à contenir, ont averti des experts. La montée en puissance de l’industrie chinoise du fentanyl contribue déjà à la crise des opioïdes aux États-Unis, mais les analystes craignent que Pékin n’utilise ce médicament dans une attaque de grande envergure, selon Politico.

La Russie a également mis au point et déployé l’agent neurotoxique Novichok dans de multiples tentatives d’assassinat ces dernières années, et les responsables craignent que la Russie n’utilise des armes similaires si sa guerre en Ukraine tourne au vinaigre.

« Au lieu de se contenter de traiter un nombre spécifique de menaces, ils s’inquiètent du fait que certaines de ces menaces ont en fait changé en raison des capacités de la biotechnologie », a déclaré Brooks.

Les États-Unis surveillent de près les programmes d’armes chimiques et biologiques en Chine et en Russie, a déclaré le porte-parole du Pentagone, le brigadier général Pat Ryder, lors d’un point de presse mardi.

Le Département de la défense a prévu un budget de 1,3 milliard de dollars sur les cinq prochaines années pour élaborer la stratégie, a déclaré à Politico Ian Watson, secrétaire adjoint adjoint au CBDP.