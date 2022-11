Dollar numérique : Wall Street teste les crypto-dollars avec la Fed

Les dollars numériques programmables arrivent

Le New York Innovation Center va étudier la faisabilité d’un système de paiement théorique conçu pour faciliter et régler les transactions d’actifs numériques.

Selon un communiqué de la Fed de New York, les géants bancaires mondiaux lancent un projet pilote de 12 semaines sur le dollar numérique (CBDC) avec la Federal Reserve Bank of New York.

Citigroup, HSBC Holdings, Mastercard et Wells Fargo figurent parmi les sociétés financières participant à l’expérience aux côtés de la Fed de New York, qui apportera une « contribution publique à l’ensemble des connaissances sur l’application des nouvelles technologies au système financier réglementé ».

La Bank of New York Mellon, la banque mondiale de lutte contre le blanchiment d’argent, HSBC Holdings, PNC Financial Services, Toronto-Dominion Bank, Truist Financial et U.S. Bancorp participent également au test, ainsi que le réseau de paiement Mastercard.

Le projet, appelé « réseau de responsabilité réglementée », permettra aux banques de simuler l’émission de monnaie numérique représentant les fonds propres de leurs clients avant de procéder au règlement par le biais des réserves de la banque centrale sur un grand livre distribué, a déclaré la Fed de New York.

Le projet pilote permettra de tester comment les banques utilisant des jetons numériques en dollars dans une base de données commune peuvent contribuer à accélérer les paiements.

« Les dollars numériques américains programmables (CBDC) peuvent être nécessaires pour soutenir de nouveaux modèles commerciaux et fournir une base aux innovations indispensables dans les règlements financiers et l’infrastructure », a déclaré Tony McLaughlin, directeur général des paiements émergents et du développement commercial à la division des solutions de trésorerie et de commerce de Citigroup. « Des projets comme celui-ci, qui se concentrent sur la numérisation de la monnaie de la banque centrale et des dépôts bancaires individuels, pourraient être élargis afin d’adopter une vision plus large de l’opportunité. »

Au début du mois, Michelle Neal, responsable du groupe de marché de la Fed de New York, a déclaré que l’utilisation d’un dollar numérique de la banque centrale (CBDC) pour accélérer les délais de règlement sur les marchés des devises était une piste prometteuse.

Pendant des années, les plus grandes banques de Wall Street ont exploré l’utilisation de la blockchain dans leurs activités pour tout, des paiements interbancaires aux prêts hypothécaires et aux transactions transfrontalières. Pourtant, la décision de cette semaine intervient dans un contexte de déroute des marchés des crypto-monnaies suite à l’effondrement de l’empire des actifs numériques de Sam Bankman-Fried (FTX) la semaine dernière.

En plus de la mise en balance de la CBDC et des stablecoins conformes, « il devrait y avoir l’option de tirer parti de l’échelle et de la valeur économique des dépôts bancaires », a déclaré Raj Dhamodharan, responsable des crypto et blockchain chez Mastercard. Le réseau de responsabilité réglementé « est une preuve de concept innovante menée par l’industrie qui pourrait contribuer à déterminer comment les consommateurs et les entreprises considèrent la crédibilité des paiements basés sur des jetons. »

Le nouveau réseau est censé respecter les lois et règlements en vigueur pour le traitement des paiements basés sur les dépôts, y compris les exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Après le test de 12 semaines, les banques publieront les résultats, selon le communiqué, bien que les prêteurs « ne soient pas engagés dans de futures phases de travail » une fois le test terminé.

Les travaux initiaux seront axés sur la simulation de la monnaie numérique émise par des institutions réglementées en dollars américains, mais le concept pourrait être étendu aux opérations multidevises et aux stablecoins, qui sont généralement garantis par un autre actif tel que le dollar ou l’euro.