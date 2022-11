Projet mBridge : Connecter les économies grâce à la CBDC

Le système de paiement qui sous-tend les flux financiers transfrontaliers n’a pas suivi le rythme de croissance rapide de l’intégration économique mondiale. Le réseau mondial des banques correspondantes qui facilite les paiements internationaux est entravé par des coûts élevés, une faible vitesse et transparence, et des complexités opérationnelles. Les banques réduisent également leurs réseaux et services de correspondants, laissant de nombreux participants (notamment les économies de marché émergentes et en développement) sans accès suffisant ou abordable au système financier mondial.

Les dispositions relatives aux multiples CBDC (multi-CBDC) qui relient directement les monnaies numériques juridictionnelles dans une infrastructure technique commune unique offrent un potentiel important pour améliorer le système actuel et permettre aux paiements transfrontaliers d’être immédiats, bon marché et universellement accessibles avec un règlement sécurisé.

Le Centre d’innovation de la BRI à Hong Kong, l’Autorité monétaire de Hong Kong, la Banque de Thaïlande, l’Institut de la monnaie numérique de la Banque populaire de Chine et la Central Bank of United Arab Emirates travaillent ensemble à la construction d’une telle plateforme multi-CBDC, appelée mBridge.

Une plateforme basée sur une nouvelle blockchain – le Ledger mBridge – a été construite par les banques centrales pour prendre en charge les paiements transfrontaliers et les opérations de change en temps réel, peer-to-peer, en utilisant les CBDC. Elle garantit également la conformité aux exigences politiques et juridiques, aux règlements et aux besoins de gouvernance propres à chaque juridiction. Un projet pilote portant sur de véritables transactions d’entreprise centrées sur le commerce international a été mené sur la plate-forme entre les banques centrales participantes, des banques commerciales sélectionnées et leurs clients dans quatre juridictions.

mBridge démontre qu’il est réaliste de viser une solution de plateforme multi-CBDC sur mesure pour s’attaquer aux limites des systèmes de paiement transfrontaliers actuels. Tirant les leçons des phases précédentes, le projet continuera à développer la technologie et à la tester, tout en ajoutant plus de fonctionnalités de liquidité, de conformité et de connectivité, en vue de rapprocher la plateforme d’un système prêt à être mis en production. Les prochaines phases du projet devraient également inclure des cas d’utilisation et des participants supplémentaires, ainsi que des travaux complémentaires sur le cadre juridique et de gouvernance.

La BRI et quatre banques centrales achèvent avec succès le projet pilote de transactions en valeur réelle sur la plateforme CBDC transfrontalière.

La Banque des règlements internationaux (BRI) et quatre banques centrales ont achevé avec succès un projet pilote d’utilisation des monnaies numériques des banques centrales (CBDC) par les banques commerciales pour les transactions transfrontalières en valeur réelle, dans le cadre du projet mBridge.

Le BIS Innovation Hub Hong Kong Centre s’est associé à l’Autorité monétaire de Hong Kong, à la Banque de Thaïlande, au Digital Currency Institute de la Banque populaire de Chine et à la Banque centrale des Émirats arabes unis. Comme le détaille un nouveau rapport, 20 banques des quatre juridictions ont utilisé la plateforme mBridge pour effectuer 164 opérations de paiement et de change totalisant plus de 22 millions de dollars sur six semaines, réglées directement sur la plateforme.

Le projet mBridge envisage une solution de paiement transfrontalière efficace, peu coûteuse, conforme à la réglementation et évolutive, dont la CBDC est le cœur. L’expérience a été conçue pour fonctionner dans différentes juridictions et monnaies, pour explorer les capacités de la technologie du grand livre distribué et l’application de la CBDC dans les paiements transfrontaliers entre banques commerciales.

Le projet s’inscrit dans le cadre des essais en cours sur les nouvelles technologies afin de permettre des paiements et des règlements transfrontaliers plus rapides, moins chers et plus sûrs, une priorité identifiée par le G20. De nombreuses juridictions, en particulier les économies émergentes et en développement, perdent l’accès au réseau international de services bancaires correspondants, laissant de nombreux ménages et entreprises sans accès suffisant ou abordable au système financier mondial pour les paiements.

En permettant l’échange peer-to-peer et instantané de plusieurs CBDC sur un seul réseau, le projet mBridge vise à résoudre les dysfonctionnements de longue date dans les paiements transfrontaliers et à favoriser une plus grande inclusion financière et l’innovation dans les paiements internationaux.

» L’exclusion financière n’est pas seulement un problème pour les individus ; elle affecte également les économies « , déclare Cecilia Skingsley, responsable du BIS Innovation Hub. « Ce projet fait des progrès importants vers le développement d’une plateforme qui a le potentiel de favoriser des systèmes de paiement plus inclusifs et plus efficaces, ce qui profitera à ceux qui effectuent et reçoivent des paiements dans différentes devises et juridictions, ainsi qu’au fonctionnement global du système financier mondial. »

La BRI continuera à travailler sur ce projet et d’autres projets similaires afin d’explorer les besoins des utilisateurs, les spécifications techniques et le cadre de gouvernance nécessaires à l’interopérabilité des CBDC. L’équipe du projet mBridge continuera à développer la technologie et à la tester en vue de produire un produit doté de suffisamment de fonctionnalités pour être utilisé par les premiers utilisateurs au cours de l’année à venir et un système prêt pour la production par la suite.

Les résultats du projet pilote seront présentés à la semaine Fintech de Hong Kong, qui se déroule du 31 octobre au 4 novembre, avec deux autres projets du centre de Hong Kong :

Le projet Aurum, mené avec l’autorité monétaire de Hong Kong et l’institut de recherche en sciences et technologies appliquées, a créé un prototype de stack technologique composé d’un système interbancaire de gros et d’un système de porte-monnaie électronique de détail. Le système donne vie à deux types différents de jetons de détail : la CBDC intermédiée et les pièces stables garanties par la CBDC. Ce dernier type est unique dans l’étude de la CBDC à ce jour, car il garantit le stablecoin avec la CBDC détenue dans le système interbancaire de gros. Le code source est mis à disposition sur la plateforme Open Tech de la BRI, accessible ainsi aux banques centrales qui étudient la meilleure architecture possible pour une CBDC de détail.

Le projet Genesis 2.0 démontre la faisabilité technique des obligations vertes à jetons associées à ce que l’on appelle les « carbon forwards », ou intérêts sur les résultats d’atténuation. Ces derniers sont suivis numériquement et livrés automatiquement aux investisseurs, comme l’explique un rapport. Genesis 2.0 est le fruit d’une collaboration entre le centre de Hong Kong du pôle d’innovation de la BRI, l’autorité monétaire de Hong Kong, le pôle d’innovation mondial des Nations unies sur le changement climatique et des partenaires du secteur privé.