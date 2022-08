Qu’est-ce que le métavers militaire ?

L’armée américaine construit son propre métavers militaire

C’est différent de tout ce que vous avez imaginé

Les militaires du monde entier (y compris les pilotes professionnels) utilisent des simulateurs de vol depuis l’aube de l’aviation. Mais les simulateurs de vol modernes sont désormais obsolètes avec l’avènement du métavers.

Le métavers fait monter les enchères dans le domaine de la défense et donne à la simulation de champ de bataille une dimension entièrement différente de celle qu’un simulateur ordinaire ne peut jamais offrir. Ce que l’armée américaine est en train d’explorer est apparemment très différent du métavers auquel nous avons été exposés ces dernières années.

Le 10 mai, deux pilotes de chasse américains ont réalisé une expérience métaverse de haute intensité avec deux jets Berkut 540. La combinaison était constituée d’un casque de réalité augmentée (AR) pour chaque pilote. Mais qu’ont-ils fait ? Le premier pilote a effectué une mission d’entraînement sur le ravitailleur AR tandis que le second a pu observer le premier pilote et le ravitailleur AR en temps réel.

« Jamais il n’a été possible pour plusieurs pilotes de communiquer simultanément en AR comme cela. Aujourd’hui ça été une étape historique non seulement pour Red6, mais aussi pour l’ensemble de l’industrie de la réalité augmentée. Un jour, cet entraînement produira les combattants d’élite du monde entier », a déclaré Brandon Harris, pilote d’essai pour Red 6.

L’armée américaine s’entraîne désormais à des combats aériens de meilleure qualité contre des avions de guerre russes et chinois, grâce à l’IA dans le métavers militaire. Red6, l’une des entreprises qui développent la technologie de défense AR, affirme que cette technologie donne des résultats bien plus réalistes que les simulateurs conventionnels.

La technologie est désormais alimentée par de meilleurs moteurs de jeu et de meilleurs rendus. Ajoutez à cela des stratégies militaires réelles avec une latence réduite et une fiabilité accrue et vous obtenez ce que Red6 appelle le « métavers militaire« . Daniel Robinson, fondateur et PDG de Red6, appelle cela un « jeu vidéo multijoueur dans le ciel ».

Red6 révolutionne la réalité augmentée pour les applications de formation militaire.