Qu’est-ce que le métavers ? 

Que signifie métavers ?

Le concept de métavers (metaverse en anglais) a été popularisé dans le roman de science-fiction Snow Crash de Neal Stephenson pour désigner un univers numérique auquel on peut accéder par la réalité virtuelle. Il s’agit d’un élément fréquemment utilisé dans de nombreuses œuvres récentes de science-fiction, comme les films Matrix et Ready Player One.

Le métavers est décrit comme un monde virtuel totalement immersif qui ressemble au monde réel mais qui est généré par ordinateur. Les gens peuvent aller et venir entre le monde physique et le monde virtuel grâce à des casques de réalité virtuelle ou, comme dans la série télévisée Star Trek : The Next Generation, grâce à des pièces personnalisées dans lesquelles des personnes réelles peuvent interagir avec des hologrammes réalistes.

Facebook, qui est sans doute la société technologique ayant le plus grand intérêt dans le métavers, le décrit plus simplement : “Le “métavers” est un ensemble d’espaces virtuels où vous pouvez créer et explorer avec d’autres personnes qui ne se trouvent pas dans le même espace physique que vous.”

La technologie actuelle n’est pas encore assez performante pour créer des mondes virtuels réalistes. Bien que les gens puissent s’immerger dans des environnements numériques grâce à des casques VR, comme la famille de dispositifs Meta (anciennement Oculus) de Facebook, ces environnements s’apparentent davantage à des jeux vidéo.

Certains jeux vidéo actuels, comme Fortnite, ont des attributs de type métavers : les utilisateurs peuvent diriger des personnages numériques personnalisables qui peuvent discuter avec d’autres joueurs. Mais ils doivent toujours jouer à Fortnite à l’aide de dispositifs informatiques conventionnels tels que des PC, des smartphones et des consoles de jeu.

Quelle est la vision de Facebook du métavers ?

Selon Zuckerberg, le métavers est la prochaine évolution des réseaux sociaux. Il s’agit de dépasser les profils d’utilisateur statiques qui permettent aux gens de simplement publier des commentaires et des photos. Pour y accéder, les utilisateurs devront porter des casques de VR ou des lunettes de réalité augmentée qui superposeront le monde numérique au monde physique. Des hologrammes réalistes pourraient également être projetés dans le monde réel par des systèmes de projection de pointe.

“Lorsque vous jouerez à un jeu avec vos amis, vous aurez l’impression d’être ensemble dans un monde différent, et non pas d’être seul sur votre ordinateur”, a déclaré Zuckerberg. “Et lorsque vous êtes en réunion dans le métavers, vous aurez l’impression d’être dans la pièce, ensemble, en train de vous regarder dans les yeux, d’avoir un sentiment d’espace partagé, et pas seulement de regarder une grille de visages sur un écran.”

Les architectes seraient en mesure d’afficher les plans numériques des bâtiments dans leurs bureaux physiques. Des amis pourraient utiliser le métavers pour assister à des concerts sans avoir à se rendre sur place.

Les gens pourraient utiliser plusieurs avatars numériques pour se représenter : un avatar plus sérieux pour le travail, un avatar décontracté et caricatural pour passer du temps avec des amis, et un avatar fantaisiste comme un robot pour jouer à des jeux vidéo.

De nouveaux systèmes économiques, basés sur les crypto-monnaies et les objets de collection numériques connus sous le nom de NFT, permettraient aux gens d’acheter et de vendre des biens et des services.

Le métavers modifierait également la façon dont les gens interagissent avec les smartphones ou les lunettes de réalité augmentée, a déclaré Zuckerberg. Les gens seraient en mesure d’utiliser des gestes de la main pour “dire quelques mots ou même simplement faire se produire des choses en y pensant.”

Meta : La déconnexion finale de la réalité ?

Mark Zuckerberg n’a pas perdu la tête, mais il veut que vous perdiez la vôtre… dans le métavers. Il investit des milliards de dollars pour s’assurer que sa société rebaptisée Meta sera le leader du secteur, de la même manière qu’IBM a dominé l’industrie informatique pendant plusieurs décennies.

D’autres grandes entreprises technologiques se lancent dans l’aventure. Des sociétés de développement de logiciels de jeux, des fabricants de puces et des développeurs de matériel. Ensemble, ils vont créer une toute nouvelle industrie qui fonctionnera parallèlement à l’intelligence artificielle : la réalité artificielle.

Pour ceux qui l’adoptent, le métavers va complètement reconnecter le cerveau humain. Il va entrer dans votre cerveau. Il dominera votre cerveau. Il fournira une source inépuisable de dopamine en vous stimulant visuellement, mentalement et émotionnellement. Il dominera la main-d’œuvre, le monde social, la salle de classe, l’éducation et le divertissement.

Il réalisera le rêve du transhumanisme de vivre éternellement comme un programme d’IA incarné dans un avatar personnalisé et apatride. Ray Kurzweil, directeur de l’ingénierie chez Google et fondateur de la Singularity University, devrait danser dans la rue car la résurrection numérique tant recherchée de son père est en train de se produire.

Le métavers aspirera chaque octet de données de votre vie pour renforcer ce que le Dr Soshanna Zuboff appelle le “capitalisme de surveillance“. C’est-à-dire chaque clignement de vos yeux, chaque expression faciale, chaque facette de vos états émotionnels et physiques, etc. Le métavers en saura bien plus sur vous que vous-même.

Lorsque Mark Zuckerberg affirme que “le futur sera privé”, il ment. En fait, il n’y aura aucune vie privée. Et vous ne serez pas non plus rémunéré pour vous être volontairement livré à cette utopie artificielle.

Le métavers ne vous dira pas nécessairement quoi penser, mais il changera entièrement votre façon de penser. Il réorganisera vos circuits logiques de telle sorte que vous ne pourrez plus distinguer ce qui est réel de ce qui ne l’est pas. Votre métavers deviendra aussi réel pour vous que le nez sur votre visage.

De nombreuses personnes ont déjà comparé le métavers au film Ready Player One. Dans celui-ci, un monde dystopique de pauvreté et de misère se transforme en une utopie instantanée en mettant simplement votre casque de réalité virtuelle. Cela n’est pas sans rappeler la déclaration du Forum économique mondial selon laquelle “Vous ne posséderez rien et vous serez heureux.”

Comment le métavers va-t-il transformer le système économique du monde ? Zuckerberg voit un mélange d’économies réelles et virtuelles. Il y aura des monnaies interchangeables. Vous pourriez acheter une pizza dans le métavers et vous la faire livrer chez vous. Ou vice versa. Bien sûr, Zuckerberg veut aussi créer et contrôler la monnaie numérique.

L’idée de Facebook pour le métavers est loin d’être réalisée. Il faudra des années, voire des décennies, pour qu’elle soit pleinement réalisée – si elle l’est un jour.

Pour permettre le métavers, la communication est essentielle. Les vitesses sans fil de la 5G ne feront qu’effleurer la surface. C’est la 6G qui mettra le feu aux poudres.

Vous pouvez être absolument certain d’une chose : le débat sociétal sur le métavers ne fait que commencer.

