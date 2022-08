iDenfy lance un plugin WordPress de vérification d’identité numérique

Le fournisseur lituanien de solutions d’identification numérique iDenfy a annoncé la sortie d’un nouveau plugin WordPress conçu pour permettre l’intégration de la vérification d’identité numérique avec des selfies biométriques pour les sites Web WordPress.

Le plugin récemment lancé propose une intégration transparente en fournissant des directives simples. En fait, les clients doivent installer et activer le plugin, créer un compte, puis télécharger et ajouter la clé API et les informations secrètes API pour permettre la vérification automatique d’identité.

Les utilisateurs du site Web et les clients peuvent ensuite procéder à la vérification automatique de l’identité à l’aide d’un document d’identité, d’une biométrie faciale et d’un contrôle de vivacité (liveness check).

« Les entreprises modernes évaluent les avantages et choisissent de renforcer leur sécurité en intégrant la vérification d’identité numérique », déclare Domantas Ciulde, PDG d’iDenfy. « Le facteur de sécurité, la rapidité et le coût, sans parler de la convivialité, incitent davantage d’organisations à passer à une approche d’authentification automatisée plutôt que de s’en tenir à des processus longs et manuels. »