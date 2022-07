Le Sri Lanka met en place le Pass carburant

La semaine dernière, le ministre de l’énergie de ce désert économique qu’est le Sri Lanka, a introduit le National Fuel Pass, un système de rationnement du carburant dans un contexte de crise économique et de pénurie de carburant qui fait rage dans cet État insulaire. Selon le nouveau système mis en place, chaque véhicule, une fois inscrit au Fuel Pass, se verra attribuer un quota hebdomadaire de carburant, qui sera renouvelé chaque dimanche soir (tout quota non utilisé ne sera pas reporté).

Selon le ministre Kanchana Wijesekera, un QR code sera attribué pour chaque numéro de carte d’identité nationale, une fois que le numéro d’identification du véhicule et d’autres détails auront été vérifiés. Comme le rapporte NDTV, les personnes possédant un véhicule immatriculé se verront attribuer leur tour en fonction du dernier chiffre de leur numéro d’immatriculation. Les touristes et les étrangers auront la priorité pour prendre du carburant à Colombo.

Le Sri Lanka, dont le président a récemment fui le pays en plein jour pour sauver sa vie, est en proie à une crise économique majeure qui a entraîné de graves pénuries de nourriture, de carburant et de fournitures médicales et a laissé le pays au bord de la ruine économique. Elle a entamé des discussions avec le FMI en vue d’un sauvetage d’urgence.

La mission de l’ONU au Sri Lanka a exhorté les hauts responsables politiques à assurer un transfert pacifique du pouvoir dans le respect de la Constitution nationale, après des semaines de protestations qui ont finalement abouti à la démission du président Gotabaya Rajapaksa.

« Les Nations unies au Sri Lanka exhortent toutes les parties prenantes à assurer une transition pacifique du pouvoir dans le plein respect de la Constitution », a déclaré la coordinatrice résidente des Nations unies (ONU), Hanaa Singer, dans un communiqué.

Elle a déclaré qu’il était « impératif que la transition du pouvoir s’accompagne d’une consultation large et inclusive au sein et en dehors du Parlement ».

