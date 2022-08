La Carte Vitale biométrique a été votée au Sénat

Cette nuit, le Sénat a voté pour lancer la mise en place d’une carte Vitale biométrique à l’automne. Cette mesure réclamée de longue date par la droite et l’extrême droite, vise à lutter contre la fraude aux prestations sociales. La fraude sociale coûterait entre 14 et 45 milliards d’euros par an et il y a entre 2 et 5 millions de cartes Vitale actives de plus que d’inscrits à l’INSEE.

Dans l’idée, cette carte Vitale biométrique contiendrait notamment les empreintes digitales du titulaire. Elle sera donc plus difficile à falsifier.

« Lors de la création d’une carte Vitale, on rajouterait un processus de relevé d’empreintes digitales, qui seraient intégrées à la puce électronique de la carte pour la rendre moins falsifiable qu’une carte Vitale avec la seule photo d’identité », explique à RTL Pascal Brindeau, ancien député UDI qui avait préconisé la mise en place d’un tel outil en 2020.