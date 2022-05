Gameto veut retarder la ménopause

Gameto : l’avenir de la santé reproductive

Gameto, une start-up de biotechnologie qui tente de résoudre le problème du vieillissement accéléré des ovaires, a annoncé en janvier avoir levé un financement de série A de 20 millions de dollars dirigé par Future Ventures, avec la participation de Bold Capital Partners, Lux Capital, Plum Alley, TA Ventures, Overwater Ventures, Robert Nelsen et Anne Wojcicki. Gameto a également levé 3 millions de dollars en fonds d’amorçage en mars 2020 auprès d’une série d’investisseurs notables, dont Jack Abraham, SALT Fund, FJ Labs, Dan Rose et Brian Armstrong.

Grâce à certaines recherches initiales menées au laboratoire de George Church à la Harvard Medical School, Gameto a obtenu des résultats révolutionnaires en créant les premières cellules reprogrammées de l’ovaire (cellules de la granulosa et précurseurs d’ovocytes) pour résoudre le problème du vieillissement accéléré de l’ovaire, qui se produit jusqu’à cinq fois plus vite que n’importe quel autre organe du corps.

Gameto est en train de construire une plateforme pour les thérapies ovariennes afin de traiter initialement la ménopause et d’améliorer la fertilité assistée avec trois programmes séquencés :

Fertilo – Pour améliorer la fertilité assistée et avec la mission d’éliminer l’infertilité à terme pour toutes les femmes.

Deovo – Pour initier la découverte de médicaments et une plateforme informatique pour le vieillissement ovarien.

Ameno – L’objectif est de rendre facultatif le fardeau médical de la ménopause.

En raison de leur vieillissement rapide, les ovaires constituent un excellent modèle pour étudier le vieillissement humain. Gameto souhaite synchroniser le rythme du vieillissement ovarien avec celui d’autres organes comme le foie, le cerveau ou la peau. Si les ovaires sont qualifiés de « gériatriques » selon de nombreux critères médicaux traditionnels, le reste du corps ne l’est certainement pas, ce qui a contribué aux problèmes sociétaux et démographiques auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui.

Étant donné que la durée de vie et l’espérance de vie de l’homme ont considérablement augmenté, Gameto estime que ce phénomène biologique n’est plus adapté et qu’il s’agit d’un problème qui mérite d’être résolu. Gameto voit le potentiel d’étendre sa plateforme à l’ensemble du marché du vieillissement.

« Les ovaires vieillissent cinq fois plus vite que les autres organes, ce qui entraîne l’infertilité, la ménopause précoce et un nombre accru d’années de mauvaise santé pour les femmes. Nous voulons changer le discours sur la longévité reproductive des femmes et nous attaquer aux causes profondes de l’inégalité entre les sexes dans notre société », a déclaré le Dr Dina Radenkovic, PDG de Gameto.

Comment fonctionne exactement Gameto ?

Gameto utilise la technologie de reprogrammation cellulaire pour prendre des cellules souches pluripotentes induites et générer des cellules de type granulosa, qui sont les principaux moteurs de la maturation des ovules. Il s’agit d’une concoction et d’une solution spéciales qui aident les ovules à se développer et à mûrir avec succès.

Cela leur a permis de favoriser la maturation de l’ovule d’une manière qui s’intègre parfaitement aux protocoles actuels de FIV. Elle accroît la productivité, la sécurité et le taux de réussite de la FIV, dont les taux de réussite ont toujours été extrêmement faibles – jusqu’à 5,7 %.

Radenkovic déclare : « Nous espérons que notre thérapie réduira le fardeau de la stimulation hormonale qu’une femme a reçu en FIV et qui est une cause majeure d’effets secondaires, de durée, de médicalisation et de coût, et qu’elle évitera la nécessité de cycles de stimulation multiples. » En outre, permettre aux femmes présentant des contre-indications ou une mauvaise réponse aux injections hormonales actuelles de produire de « bons » ovules.

Au lieu d’avoir à subir 10 à 12 injections, des tests sanguins et des échographies, nous imaginons un monde dans lequel une femme n’aurait à subir qu’une seule injection pour faire féconder ses ovules. Et le profil de sécurité pourrait être nettement amélioré.

L’une des complications les plus redoutées est l’hyperstimulation ovarienne, qui oblige les femmes à recommencer le processus ardu et à attendre jusqu’à un an avant de réessayer. Parfois, elle les conduit même à l’hôpital.

Mais l’amélioration de la FIV n’est que la première partie de leur feuille de route. À l’avenir, ils espèrent développer leur plateforme thérapeutique pour 1) mieux comprendre le vieillissement ovarien, et 2) retarder ou même prévenir complètement la ménopause et s’attaquer à d’autres conditions affectant le système reproducteur féminin en utilisant leurs modèles d’organoïdes artificiels.