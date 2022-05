Ray Kurzweil : Les machines vont-elles nous surpasser en 2029 ?

Réponse de Ray Kurzweil

Ray Kurzweil prédit qu’en 2029 l’intelligence des machines dépassera celle des humains. Dans son livre, « Singularity is near » paru en 2005, il est quasi certain que l’humanité entrera dans l’ère du transhumanisme en 2045, un changement digne du Big Bang qui nous permettra de vire quasi éternellement.

Ma prédiction pour 2029 c’est que les ordinateurs auront vraiment l’air humain. On pourra les rencontrer dans la réalité virtuelle, ils auront l’apparence humaine, ils nous ressembleront, ils agiront comme des humains. On en tombera amoureux, on aura la même sorte de relation émotionnelle qu’on peut avoir avec les humains. Ils seront convaincants et on croira à leur conscience. Ce n’est pas prouvé scientifiquement parce que ce n’est pas un enjeu scientifique.