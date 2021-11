Si l’on considère les publications du Forum économique mondial (WEF) comme une indication de la manière dont la “quatrième révolution industrielle” va changer la société, le monde est confronté à une attaque massive contre la liberté individuelle et la propriété privée. Un nouveau type de collectivisme est sur le point d’émerger. À l’instar du communisme du passé, le nouveau projet séduit le public avec l’assurance du progrès technologique et de l’inclusion sociale. De plus, la durabilité écologique et la promesse de longévité, voire d’immortalité, sont utilisées pour séduire le public. En réalité, cependant, ces promesses sont profondément dystopiques.

La quatrième révolution industrielle

Selon Klaus Schwab, fondateur et actuel président exécutif du WEF, la “quatrième révolution industrielle” (2016) représente une nouvelle étape des avancées technologiques perturbatrices qui ont débuté vers la fin du XVIIIe siècle avec l’industrie textile et l’utilisation de la vapeur. La deuxième révolution industrielle a eu lieu dans les décennies précédant et suivant 1900. Elle a donné naissance à une pléthore de nouveaux biens de consommation et de technologies de production qui ont permis la production de masse. La troisième révolution industrielle a commencé vers 1950 avec les percées dans les technologies numériques. Aujourd’hui, selon Klaus Schwab, la quatrième révolution industrielle signifie que le monde se dirige vers “une véritable civilisation mondiale.”

La quatrième révolution industrielle a le potentiel de “robotiser l’humanité et de compromettre ainsi nos sources traditionnelles de sens – travail, communauté, famille, identité”. Schwab prédit que la quatrième révolution industrielle “élèvera l’humanité vers une nouvelle conscience collective et morale.”

Le transhumanisme fait partie de la transformation qui accompagne la quatrième révolution industrielle, car l’intelligence artificielle surpassera même les meilleures performances humaines dans des tâches spécifiques. Les nouvelles technologies “ne se contenteront pas de faire partie du monde physique qui nous entoure, elles feront partie de nous”, déclare Schwab.

Dans la préface du livre de Schwab, Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution (2018), le PDG de Microsoft, Satya Nadella, affirme que l’évolution des nouvelles technologies “est entièrement en notre pouvoir.” Microsoft et les autres entreprises de haute technologie “parient sur la convergence de plusieurs changements technologiques importants – réalité mixte, intelligence artificielle et informatique quantique.”

Satya Nadella informe les lecteurs que Microsoft, Amazon, Google, Facebook et IBM coopéreront dans le cadre d’un partenariat sur l’IA qui s’emploiera à développer et à tester la technologie dans des domaines tels que “l’automobile et les soins de santé, la collaboration entre l’homme et l’IA, le déplacement économique et la manière dont l’IA peut être utilisée pour le bien social”.

Transformation globale

Dans la préface de son livre, Klaus Schwab prédit que la quatrième révolution industrielle “bouleversera les modes actuels de détection, de calcul, d’organisation, d’action et de livraison”. Il affirme que “les externalités négatives” de l’économie mondiale actuelle nuisent “à l’environnement naturel et aux populations vulnérables.”

Les changements qui accompagnent les nouvelles technologies seront globaux et bouleverseront “la façon dont nous produisons et transportons les biens et les services.” La révolution bouleversera la façon dont “nous communiquons, la façon dont nous collaborons et la façon dont nous vivons le monde qui nous entoure.” Le changement sera si profond que les progrès des neurotechnologies et des biotechnologies “nous obligent à remettre en question ce que signifie être humain.”

À l’instar de l’avant-propos de Satya Nadella, le texte de Schwab réitère à plusieurs reprises l’affirmation selon laquelle “l’évolution de la quatrième révolution industrielle” est “entièrement en notre pouvoir” lorsque “nous” utilisons la “fenêtre d’opportunité” et recherchons “l’autonomisation.” Le “nous” dont parlent les deux auteurs est l’élite technocratique mondiale qui appelle au contrôle central et à l’interventionnisme de l’État (appelé “façonner l’avenir”) dans un nouveau système caractérisé par une coopération intime entre les entreprises et le gouvernement ou, plus précisément, entre la haute technologie et une poignée d’États clés.

La page web du Forum économique mondial consacrée à la “grande réinitialisation” proclame que “la crise de Covid-19” présente “une occasion unique de façonner le redémarrage”. À ce “carrefour historique”, les dirigeants mondiaux doivent s’attaquer aux “incohérences, inadéquations et contradictions” qui vont des soins de santé et de l’éducation aux finances et à l’énergie. Le forum définit le “développement durable” comme l’objectif central des activités de gestion mondiale.

La “Grande Réinitialisation” appelle à une coopération mondiale pour atteindre des objectifs tels que “exploiter la quatrième révolution industrielle”, “restaurer la santé de l’environnement”, “redéfinir les contrats sociaux, les compétences et les emplois” et “façonner la reprise économique.” Comme cela a été thématisé lors du ” Jobs Reset Summit ” du 20 au 23 octobre 2020, une “reprise verte” après la crise du covid-19 promet un “horizon vert”. Le sommet du WEF de janvier 2021 a abordé spécifiquement les transformations à venir. Parmi les principaux thèmes abordés figurent la “stabilité du climat”, le “développement durable”, une économie “zéro carbone” et une production agricole qui réduirait l’élevage bovin en phase avec la réduction mondiale de la consommation de viande.

L’alternative

L’augmentation du niveau de vie et la croissance de la population mondiale ont été rendues possibles par la révolution industrielle. Ceux qui veulent abattre la société capitaliste et l’économie doivent nécessairement opter pour la baisse du niveau de vie et la dépopulation. Les promoteurs des plans visant à instaurer un nouvel ordre mondial avec la force de l’État nient le fait que le capitalisme radical pourrait bien mieux fournir les moyens de passer à un monde meilleur, comme c’est le cas depuis le début de la première révolution industrielle.

Ce sont les marchés libres et les choix individuels qui ont entraîné les révolutions industrielles du passé. Comme l’explique Mises, c’est l’idéologie du laissez-faire qui a produit la première révolution industrielle. Il y a d’abord eu une révolution spirituelle qui a mis fin à “l’ordre social dans lequel un nombre sans cesse croissant de personnes étaient condamnées au besoin abject et à la misère” et où l’activité manufacturière “avait presque exclusivement répondu aux besoins des nantis” et leur “expansion était limitée par la quantité de produits de luxe que les couches les plus riches de la population pouvaient se permettre.”

L’idéologie du Forum économique mondial est celle de l’ère préindustrielle. Alors que le site web du forum (WEF) regorge de termes tels que “pouvoir”, “organisation” et “développement durable”, des concepts tels que “liberté”, “coordination du marché” et “choix individuel” sont manifestement absents. Le forum cache le fait qu’au lieu du progrès humain, l’appauvrissement et la suppression sont l’avenir de l’humanité. La conséquence implicite de l'”économie écologique” planifiée est la réduction drastique de la population mondiale.

Avec l’abolition des marchés et la suppression des choix individuels, que les plans collectivistes du WEF proposent, un nouvel âge sombre viendrait. Contrairement à ce que supposent les planificateurs, le progrès technologique lui-même s’arrêterait. Sans la créativité humaine qui découle de l’esprit d’individualisme, aucun progrès économique n’a jamais été possible.

Conclusion

Les nouvelles technologies qui accompagnent la quatrième révolution industrielle peuvent être d’une grande utilité pour l’humanité. Ce ne sont pas les technologies en elles-mêmes qui posent problème, mais la manière dont elles sont utilisées. Un avenir dystopique nous attend si l’élite mondiale du Forum économique mondial a son mot à dire. Il en résulterait un régime de terreur technocratique déguisé en gouvernement mondial bienveillant. Il existe pourtant une alternative.

Comme cela a été largement prouvé au cours des deux cents dernières années, les marchés libres et les choix individuels sont les sources du progrès technologique, du progrès humain et de la prospérité économique. Il n’y a aucune raison rationnelle de supposer que la quatrième révolution industrielle nécessiterait le collectivisme. Les marchés libres sont le meilleur moyen de faire face aux défis qui accompagnent les nouvelles technologies. La réponse est non pas moins mais plus de capitalisme.

Antony P. Mueller

Le Dr. Antony P. Mueller est un professeur d’économie allemand qui enseigne actuellement au Brésil.

