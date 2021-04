Le Grand réveil de Philippe de Villiers : Grand Reset Schwab Transhumanisme

Dernière mise à jour le 13/04/2021

Philippe de Villiers sur Le jour d’après

Philippe de Villiers répond aux questions de Sonia Mabrouk au sujet de son nouvel essai intitulé “Le jour d’après. Ce que je ne savais pas et vous non plus“. Pour lui, la Covid est une occasion rêvée pour tout changer, changer la société, changer de société.

Il lance la charge contre les GAFA, coupables de se saisir du Covid comme d’une fenêtre d’opportunité pour réinitialiser le monde : Davos, le Grand Reset, Klaus Schwab, l’event 201, le transhumanisme, le posthumanisme, Big Data, Big Pharma, Big Finance, 1984 de George Orwell, l’État profond, la cancel culture, tout y passe.

Sur la digitalisation du monde et le changement climatique

« On veut nous imposer une société disciplinaire du contrôle total ». Philippe de Villiers

Philippe de Villiers était également au micro d’André Bercoff

Le jour d’après nous fait entré dans un monde où au nom du tout sanitaire, on sacrifie la jeunesse ; où au nom du tout numérique, on abolit la société de voisinage, et au nom du transhumanisme, on dénature l’espèce humaine (chimère, transgénique, marchandisation du vivant, PMA, GPA etc.) le déshumanistant en marche.

Philippe de Villiers:

« Le virus a été accueilli comme une aubaine par tous les géants du capitalisme de surveillance.

Nos gouvernants en ont profité pour imposer un contrôle total »

Pas mieux pic.twitter.com/KnO97sigtp — Philippe Murer 🇫🇷 (@PhilippeMurer) April 12, 2021

Philippe de Villiers (@PhdeVilliers) : "Parmi les profiteurs de cette crise du #COVID19, il y a le gouvernement d'@EmmanuelMacron et de @JeanCASTEX et son obsession, c'est le contrôle total." #GGRMC pic.twitter.com/XutPBv6OXC — Les Grandes Gueules (@GG_RMC) April 12, 2021