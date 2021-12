Philippe de Villiers en remet une couche sur le Transhumanisme sur CNews

En avril dernier, Philippe de Villiers avait déjà lancé la charge contre les GAFA, coupables de se saisir du Covid comme d’une fenêtre d’opportunité pour réinitialiser le monde : Davos, le Grand Reset, Klaus Schwab, l’event 201, le transhumanisme, Big Data, Big Pharma, Big Finance, la cancel culture. Pour lui, le jour d’après nous fait enter dans un monde où au nom du tout sanitaire, on sacrifie la jeunesse ; où au nom du tout numérique, on abolit la société de voisinage, et au nom du transhumanisme, on dénature l’espèce humaine (chimère, transgénique, marchandisation du vivant, PMA, GPA etc.).

Cette fois-ci, c’est sur Cnews que Philippe de Villiers en remet une couche. Cette fois sur les mensonges successifs du gouvernement concernant le vaccin. A savoir : “avec 2 doses, vous serez protégés”, c’est faux puisqu’il en faut une “3ème pour être tranquille”. Mais c’est encore faux, car “Ursula von der Leyen a réservé 4,6 milliards de doses, de quoi faire 10 injections”. Nous avons vérifié ce chiffre et effectivement, la Commission européenne a déjà réservé jusqu’à 4,6 milliards de doses de vaccins contre la COVID-19, et des négociations sont en cours pour obtenir des doses supplémentaires.

Petite parenthèse, le patron de BioNTech Group a déclaré ce matin que la triple vaccination ne freine pas la circulation virale. “Même les triples vaccinés sont susceptibles de transmettre Omicron“. Le pari de gagner sur la circulation virale est définitivement perdu a déclaré Blachier.

Ça confirme l’étude de David Ho et de 20 autres chercheurs de l’université de New York sur les vaccinés 2 doses et 3 doses avec Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson et AstraZeneca : “Une Baisse de 21 fois des anticorps chez les vaccinés avec des taux plus élevés de réinfection et des percées vaccinales avec Omicron. “La 3e dose ne suffit pas à protéger contre Omicron”. “Pire encore, les anticorps étaient si faibles dans les échantillons de personnes ayant reçu deux doses des vaccins Johnson & Johnson et AstraZeneca qu’ils n’ont pas pu être détectés, selon l’étude. Cela signifie que ces vaccins n’offrent aucune protection contre le variant Omicron”. “Le Covid-19 n’est plus qu’à une mutation ou deux d’être pan-résistante”.

Question : à la lumière des connaissances actuelles, ces 4 vaccins ont visiblement fait leur temps, mais là, ils perdent rapidement en efficacité, ils sont peu efficaces, voir pas efficaces du tout pour Omicron et mettent la vie des gens en danger en leur donnant une fausse protection. L’AMM conditionnelle doit prendre fin pour ces 4 vaccins puisqu’ils ne remplissent plus leur rôle de protection. L’urgence est de changer de stratégie. Fin de la parenthèse.

Philippe de Villiers déclare que “nous basculons dans un régime totalitaire et qu’on est dominé par Big Data, Big Pharma, Big Finance, qui sont beaucoup plus puissants que les Etats. Ils sont des Eugénistes et qui au nom de l’hygiénisme d’Etat, veulent faire évoluer la société vers le transhumanisme”.

Pass sanitaire ➡️ Pass vaccinal ➡️ Identité numérique ➡️ Traçage numérique ➡️ Contrôle total de la population ➡️ Crédit social.

Le passeport vaccinal et la fusion à venir avec les systèmes d’identification numérique

Pour Thales, les pass vaccinaux sont un précurseur des portefeuilles d’identification numérique, offrant aux citoyens une commodité et une sécurité inégalées.

#Vaccinepassports 💉 are a precursor to Digital ID wallets, offering citizens unparalleled convenience and #security. Read more about their rollout here: https://t.co/wYnJLuj1g4 pic.twitter.com/YQQc3JY3ko — Thales Digital Identity & Security (@ThalesDigiSec) August 11, 2021