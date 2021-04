Le Pentagone développe une micro-puce sous-cutanée qui détecte la COVID

Cette technologie révolutionnaire a été mise au point par le DARPA, qui opère sous l’égide du Pentagone, selon l’émission “60 Minutes” diffusée dimanche soir sur CBSNews. Cette unité top secrète a été créée pendant la guerre froide pour étudier les technologies émergentes à usage militaire, notamment les innovations destinées à défendre les soldats contre les armes biologiques.

Le Dr Matt Hepburn, médecin spécialiste des maladies infectieuses et colonel de l’armée à la retraite, a révélé que la micro-puce sous-cutanée, dont l’utilisation n’est pas répandue en dehors du département de la défense, pourrait détecter la COVID-19 chez un individu bien avant qu’un patient zéro ne déclenche une épidémie.

“Nous mettons la communauté des chercheurs au défi de trouver des solutions qui peuvent sembler relever de la science-fiction”, a déclaré Hepburn, ajoutant que le rôle de la DARPA consiste à “éliminer les pandémies”.

“60 Minutes” a précisé que la micro-puce sous-cutanée de la DARPA ne “suivrait pas tous vos mouvements”.

“C’est un capteur”, a déclaré Hepburn au correspondant de CBS Bill Whitaker. “Cette petite chose verte là-dedans, vous la mettez sous votre peau et ce que cela vous dit, c’est qu’il y a des réactions chimiques qui se produisent à l’intérieur du corps et ce signal signifie que vous allez avoir des symptômes demain.”

La micro-puce sous-cutanée est conçue pour tester en permanence la présence du virus dans le sang du porteur de la puce. Une fois la COVID-19 détectée, la puce avertit le patient qu’il doit effectuer un test sanguin rapide, qui peut être auto-administré, pour confirmer le résultat positif.

“Nous pouvons avoir cette information en trois à cinq minutes”, a déclaré Hepburn. “Au fur et à mesure que vous raccourcissez ce temps, que vous diagnostiquez et traitez. Ce que vous faites, c’est que vous arrêtez l’infection dans son élan.”

Among some of the current projects that the Defense Advanced Research Projects Agency is developing: a health-monitoring subdermal implant. It’s not a government tracking microchip, but rather a tissue-like gel engineered to continuously test your blood. https://t.co/1UDs9dBNcE pic.twitter.com/Zfph8xQUKC

— 60 Minutes (@60Minutes) April 11, 2021