Les paiements par reconnaissance faciale pourraient remplacer les QR codes en Chine

Greg Geng, vice-président de WeChat Business Group de Tencent, a déclaré : « En Chine, les méthodes de paiement utilisant les QR codes ont remplacé les espèces et les cartes en seulement cinq ans. Il est possible qu’au cours des prochaines années, de nouveaux produits plus performants puissent remplacer les QR codes » lors de la conférence East Tech West de CNBC en Chine, selon CNBC.

Tencent et Ant Financial, qui exploitent respectivement WeChat Pay et Alipay, auront probablement un rôle à jouer dans l’essor des méthodes de paiement en Chine, le cas échéant, étant donné leur position dominante sur le marché chinois des paiements mobiles de 6,8 trillion de dollars (soit en français : un trillion = un milliard de milliards). Les deux entreprises offrent déjà des options de paiement populaires et ont accès aux renseignements sur les paiements des consommateurs, de sorte qu’il peut être facile pour elles d’offrir aux consommateurs des processus de paiement nouveaux et novateurs.

Les paiements par reconnaissance faciale pourraient être la prochaine étape la plus probable pour l’industrie des paiements en Chine étant donné leur commodité et l’intérêt de Ant Financial et Tencent pour cette technologie. Le mode de paiement peut créer une expérience rapide et sans friction puisque les utilisateurs n’ont pas besoin de présenter un appareil ou une carte, ce qui peut le rendre attrayant pour les consommateurs.

Et comme WeChat Pay et Alipay proposent tous les deux une technologie de point de vente (PDV) – ou en anglais POS (Point Of Sale) – capable de prendre en charge les paiements par reconnaissance faciale, l’option pourrait être largement disponible dans un proche avenir, bien qu’ils devront se pencher sur les préoccupations des consommateurs en matière de protection des données biométriques et de la confidentialité de leurs informations.