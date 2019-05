Une arme laser fera exploser des missiles nucléaires

La société de technologie militaire Raytheon envisage de construire une arme laser puissante capable d’abattre des missiles nucléaires hypersoniques.

Un missile hypersonique est capable de frapper à plusieurs fois la vitesse du son. C’est trop rapide pour la technologie antimissile conventionnelle, mais Raytheon a tweeté une vidéo animée montrant un laser futuriste détruisant des missiles hypersoniques dans le ciel.

What can catch a missile moving many times the speed of sound? An interceptor that’s as fast as light. See how we’re hurtling toward lasers that can stop hypersonic missiles: https://t.co/LqZ8YeBvOU pic.twitter.com/7RyZqy94Q0

— Raytheon (@Raytheon) 20 mai 2019