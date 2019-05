Facebook dévoile des projets de robotique secrets

Facebook a levé le voile sur ses recherches en robotique. La société a publié un billet de blog détaillant trois de ses projets de robotique. Chacun d’entre eux vise à trouver des moyens pour que les robots apprennent par l’expérience plutôt qu’à partir de données préparées à des fins de formation – une compétence qui, selon Facebook, pourrait avoir des implications au-delà du cadre de la robotique.

« Ce travail conduira à des robots plus performants », écrit Facebook dans l’article, mais plus important encore, cela aboutira à une intelligence artificielle capable d’apprendre de manière plus efficace et de mieux généraliser de nouvelles applications.

L’un des projets vise à permettre à un robot à six pattes d’apprendre à marcher par lui-même. Un autre étudie comment le fait d’équiper les robots de « curiosité » pourrait améliorer le processus d’apprentissage, tandis qu’un troisième projet se concentre sur la possibilité pour les robots d’apprendre par la détection tactile, ou le toucher.

Le monde réel est en désordre, c’est difficile, a déclaré à Business Insider Roberto Calandra, chercheur scientifique de la division IA de Facebook. Le monde n’est pas un endroit parfait. Donc, le fait que nous essayons de développer des algorithmes qui fonctionnent sur de vrais robots aidera à créer des algorithmes [d’IA] qui, d’une manière générale, seront plus fiables, plus robustes et apprendront plus rapidement.

Business Insider