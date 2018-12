Facewatch a annoncé que sa technologie biométrique avait été choisie par l’administration britannique pénitentiaire de Sa Majesté (HMPPS – Her Majesty’s Prison and Probation Service) pour un projet pilote de reconnaissance faciale visant à vérifier et valider les visiteurs accédant au système HMPPS.

« Après un processus très approfondi qui a duré plus de 12 mois, nous sommes heureux d’avoir été choisis pour tester notre technologie biométrique sur un site HMP au Royaume-Uni », a déclaré Nick Fisher, PDG de Facewatch. « En utilisant notre dernier logiciel de reconnaissance faciale dans un environnement contrôlé, les gardiens seront en mesure d’identifier et de vérifier instantanément l’identification des visiteurs. »

Accéder à une prison en tant que visiteur peut être un processus administratif fastidieux, car la plupart des prisons utilisent encore des systèmes à base de papier, a expliqué Fisher. La plate-forme Facewatch enregistre les visiteurs numériquement en moins d’une minute et, pour toutes les visites suivantes, leur vérification est instantanée grâce à la technologie de reconnaissance faciale Facewatch. Le partage en temps réel des visages et des données des visiteurs est accessible dans toutes les prisons du Royaume-Uni.

Fisher a ajouté que « l’efficacité dans le temps, combinée à la précision de l’identité du visiteur, offrira une expérience positive à la fois au visiteur et au HMP ».

Biometric Update, Security and Policing

