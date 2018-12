La Chine dépassera l’Europe en termes de production de documents de recherche sur l’intelligence artificielle dans les quatre prochaines années si les tendances actuelles se maintiennent, selon un rapport publié par Elsevier.

Le rapport révèle que les États-Unis, qui abritent des géants de la technologie tels que Google, Amazon et Facebook, ont réussi à attirer les meilleurs talents en intelligence artificielle. Il montre également que la recherche aux États-Unis est en train de passer des milieux universitaires aux opérations de recherche au sein de grandes entreprises technologiques.

La Chine a commencé à dépasser les recherches américaines en nombre de documents publiés en 2004, a indiqué le rapport.

« La Chine aspire à devenir le leader mondial en matière d’intelligence artificielle et s’appuie sur des politiques nationales ambitieuses », indique le rapport. « Les chercheurs chinois en intelligence artificielle pensent que l’environnement de recherche est attrayant. L’Intelligence artificielle chinoise se concentre sur la vision par ordinateur et ne dispose pas d’un traitement du langage naturel dédié et pôle de représentation des connaissances, y compris la reconnaissance vocale, peut-être parce que ce type de recherche en Chine est réalisée par des sociétés qui ne peuvent pas publier autant d’articles scientifiques.

Outre des recherches de plus en plus nombreuses menées par des entreprises telles que Baidu et Tencent, la Chine abrite certaines des sociétés d’IA les mieux financées sur la planète.

Plus tôt cette semaine, par exemple, il a été annoncé que la société mère de Face ++, Megvii, chercherait à lever 500 millions de dollars supplémentaires pour une valorisation de 3,5 milliards de dollars.

En plus des rapports du Future Today Institute et du rapport annuel sur les tendances Internet qui décrivent la domination croissante de l’intelligence artificielle en Chine, des sommités technologiques telles que le Dr Kai-Fu Lee et l’ancien chef des opérations de Baidu, Qi Lu – qui ont occupé des postes de direction dans les plus grandes entreprises de technologie aux États-Unis et en Chine – ont prédit que les initiatives d’intelligence artificielle chinoises dépasseraient celles d’autres régions du monde dans les années à venir.

Malgré le nombre total d’articles publiés, les travaux de recherche sur l’IA en Chine n’ont pas vu autant de citations parmi leurs pairs, une tendance qui pourrait être un symptôme de portée régionale plutôt que mondiale, révèle le rapport.

Globalement, le nombre d’articles de recherche sur l’intelligence artificielle publiés a augmenté de 12,9% au cours des cinq dernières années, tandis que les pré-impressions d’Arxiv dans des domaines clés de l’intelligence artificielle, tels que le traitement du langage naturel et la vision par ordinateur, ont augmenté de 37% au cours des cinq dernières années.

L’Inde figure actuellement au troisième rang des publications de recherche sur l’IA, derrière les États-Unis et la Chine. L’Allemagne et le Japon se classent aux cinquième et sixième rangs mondiaux pour la production de documents de recherche sur l’IA, tandis que l’Iran, au neuvième rang, se classe aux côtés de pays comme la France et le Canada.

Les catégories de publications qui ont connu la plus forte croissance au cours de cette période comprennent le machine learning et le raisonnement probabiliste, la vision par ordinateur et les réseaux de neurones.

L’Europe occupe actuellement la première place mondiale en matière de publications scientifiques sur l’intelligence artificielle, selon le rapport.

Le rapport annuel sur l’état des technologies européennes, publié l’année dernière par la société de capital-risque Atomico, préconisait de resserrer les liens entre le secteur des technologies de la région et les instituts de recherche afin de concurrencer la Chine et les États-Unis.

Venturebeat