Je suis athée, donc je suis un transhumaniste

Au cours de la prochaine décennie, le nombre de personnes impies dans le monde – athées, agnostiques et sans religion – dépassera probablement le milliard de personnes.

De nombreux membres de ce groupe massif défendent déjà la raison, défendent la science, se félicitent des technologies radicales et font implicitement confiance à la médecine moderne. Ils sont, en effet, déjà transhumanistes. Pourtant, beaucoup d’entre eux ne le savent pas car ils n’y ont pas trop réfléchi. Cependant, cela est sur le point de changer. Une tempête culturelle transformatrice composée de technologies radicales améliorant la vie devrait faire bientôt son entrée.

Au sens large, le mot transhumain signifie au-delà de l’homme. Le mouvement social transhumaniste croissant englobe et encourage pratiquement toutes les idées qui renforcent l’existence humaine par le biais de l’application de la science et de la technologie. Plus spécifiquement, le transhumanisme comprend les domaines de l’extension radicale de la vie, du singularitarisme, de la robotique, de l’intelligence artificielle, de la cryptographie, du génie génétique, du biohacking, du cyborgisme et de nombreux autres domaines scientifiques moins connus.

Le cœur de la pensée transhumaniste est double. Cela commence par un mécontentement face au statu quo banal de la vie humaine et à notre corps humain fragile et mortel. Vient ensuite une vision impressionnante de ce qui peut être fait pour améliorer à la fois la transformation spectaculaire du monde et de notre espèce par le biais de la science et de la technologie. Les transhumanistes veulent plus de garanties que la mort, le consumérisme et la progéniture. Beaucoup plus. Ils veulent être meilleurs, plus intelligents, plus forts – peut-être même parfaits et immortels si la science peut les rendre ainsi. La plupart des transhumanistes pensent que c’est possible.

Le mouvement transhumaniste se développe rapidement. Et la couverture médiatique sur le sujet a grimpé en flèche. « Les articles et les mentions sur le transhumanisme et la science de la prolongation de la vie ont triplé dans les principaux médias », déclare Kris Notaro, un transhumaniste agnostique et directeur général de l’Institut pour l’éthique et les technologies émergentes (IEET).

Malgré cela, le nombre de transhumanistes est encore relativement faible, composé essentiellement de chercheurs, technologues et futurologues qui semblent marginaux pour nombre de leurs pairs et pour le public dans son ensemble. Cela changera probablement dans les prochaines années, alors qu’une population de près d’un milliard de personnes non croyant se réveille prête à accepter le transhumanisme comme un prolongement naturel du style de vie irréligieux.

Le XXIe siècle amènera l’ère du transhumanisme au premier plan de la société. Un transhumaniste est une personne qui cherche constamment à améliorer sa santé, son mode de vie et sa longévité grâce aux sciences et à la technologie. Les transhumanistes sont des pionniers qui détermineront l’orientation de l’espèce humaine.

Si vous ne vous souciez pas de Dieu ou ne croyez pas en Dieu, et que vous voulez que le meilleur de l’esprit humain élève le monde à de nouveaux sommets en utilisant la science, la technologie et la raison, alors vous êtes un transhumaniste.

Zoltan Istvan, est un écrivain américain, futuriste, philosophe et transhumaniste. Il écrit des chroniques sur les thèmes transhumanistes pour Psychology Today et Vice’s Motherboard. Il a également travaillé comme journaliste pour le National Geographic Channel et est un blogueur futuriste, sur le transhumanisme pour The Huffington Post. Il était candidat à la présidence des États-Unis 2016 et visait à placer la science, la santé et la technologie au premier plan de la politique américaine.