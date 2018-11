Google et Facebook engloutissent les câbles sous-marins de l’Internet

Google, Facebook et Microsoft ne contrôlent pas seulement toutes nos données, ils contrôlent désormais les câbles sous-marins qui traversent les océans et les mers du monde entier.

Plus de 5 700 kilomètres de l’océan Atlantique séparent les côtes de la France et de la Virginie. Mais en 2020, ils seront directement connectés pour la première fois par le câble sous-marin Dunant, ce qui renforcera la capacité Internet entre l’Europe et la côte est des États-Unis.

Lorsque Dunant deviendra opérationnel, il rejoindra plus de 428 câbles sous-marins, couvrant des milliers de kilomètres, constituant l’épine dorsale d’Internet. Mais ce câble ne ressemble à aucun autre.

Nommé en l’honneur de Henry Dunant, fondateur de la Croix-Rouge et lauréat du premier prix Nobel de la paix, le câble appartient à Google. Il s’agit du premier câble sous-marin transatlantique financé par des fonds privés et déployé par l’une des grandes entreprises de technologie.

Dunant est peut-être le premier câble sous-marin appartenant à l’une des grandes entreprises de technologie à traverser l’océan Atlantique, mais il ne s’agit pas du premier câble privé de la société. En janvier 2016, Google a également annoncé le câble Curie qui relierait le Chili à Los Angeles. Ces dernières années, Google, Microsoft et Facebook ont tous investi dans des câbles sous-marins pour répondre à la demande croissante.

Auparavant, les grandes entreprises technologiques dépensaient des millions de dollars en câbles dans le cadre de consortiums. En contrepartie de leur investissement, chaque entreprise a son mot à dire sur son parcours et, ce qui est crucial, une part de sa capacité. Mais la Big Tech n’aime pas partager.

« Les consortiums sont parfaits pour le partage des coûts, mais il faut un certain temps pour parvenir à un consensus« , a déclaré Urs Hülzle, vice-président directeur de l’infrastructure technique de la division Cloud de Google. Hülzle a déclaré que les consortiums pouvaient ralentir le processus de construction de nouveaux câbles et que c’est pourquoi Google a décidé de faire cavalier seul. « Aujourd’hui, si vous regardez le marché, la majorité des câbles sont principalement alimentés par les sociétés Internet. »

Le vice-président de l’ingénierie réseau de Facebook, Najam Ahmad, explique que la création d’un nouveau câble peut prendre trois ans, ce qui signifie que les entreprises et les consortiums sont planifiés jusqu’à dix ans à l’avance.

En septembre 2017, Microsoft, Facebook et Telxius ont achevé le câble transatlantique MAREA de 6 600 km. Il a commencé à fonctionner en février 2018 et peut transmettre des données à 160 terabits par seconde.

D’autres câbles de consortium récents impliquant la Big Tech ont relié Singapour, l’Australie, le Japon et les États-Unis. Au total, Facebook a participé à au moins six consortiums de câbles sous-marins et Google détient des intérêts dans au moins 13 câbles, qui remontent à 2010.

Alan Mauldin, directeur de la recherche chez TeleGeography, une entreprise de données télécoms qui suit et cartographie les câbles sous-marins, a déclaré que, malgré les investissements de Google dans les câbles privés, il ne vendrait pas de capacité à d’autres entreprises. « Il ne le ferait jamais, car il deviendrait alors un transporteur et serait assujettis à une licence de transporteur », explique-t-il. « Nous ne voulons pas être un fournisseur de services en tant que fournisseur de services Internet », ajoute Hlzle, de Google.

« Les câbles ne seront finalement pas utilisés uniquement pour le trafic Google. Ce qui a tendance à se produire, c’est qu’ils vont échanger de la capacité sur ce câble avec des parties ayant de la capacité sur d’autres câbles », explique Mauldin. « En réalité, vous constaterez peut-être que Google a construit un câble sur une route donnée, mais ils peuvent en tirer parti en utilisant ce moyen d’échange. »

Tous les câbles sous-marins sont légèrement différents – dans la capacité qu’ils peuvent transporter et les technologies utilisées pour les construire – mais fonctionnent généralement de la même manière. Ils mesurent plusieurs pouces d’épaisseur et sont composés d’un tube en plastique qui protège un boîtier en cuivre contenant des fibres optiques.

Les données sont acheminées à travers les câbles à l’aide de voyants et de répéteurs répartis le long du fond à des distances d’environ 80 km, garantissant que les données se déplacent à une vitesse constante. L’analyse de Telegeography estime que plus d’un million de kilomètres de câbles sous-marins sont utilisés aujourd’hui. L’un des plus longs est le câble Asia America Gateway qui s’étend sur environ 20 000 km.

Initialement, les câbles sous-marins – les premiers posés outre-Atlantique dans les années 1850 – étaient utilisés pour les télégraphes, puis pour les données nécessaires aux appels téléphoniques mobiles. Les câbles peuvent durer environ 25 ans et s’ils sont cassés (généralement par les ancres des navires ou les tremblements de terre sous-marins), ils peuvent être réparés à l’aide de robots submersibles.

Ahmad a déclaré que l’intérêt de Facebook pour les câbles sous-marins venait d’un manque de capacité disponible. Il ajoute qu’il existe deux types de trafic sur Facebook : machine à machine et machine à utilisateur. Le premier d’entre eux, qui implique la sauvegarde de photos, de publications et d’autres éléments sur les réseaux sociaux des centres de données, est six à sept fois plus volumineux que le trafic de machine à utilisateur.

Wired