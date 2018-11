Expérience américaine : la croisade eugénique

PBS a produit un documentaire et un site Web sur le mouvement eugénique des États-Unis au XXe siècle.

Un hybride dérivé des mots grecs signifiant « bien » et « né« , le terme eugénisme a été inventé en 1883 par Sir Francis Galton, cousin britannique de Charles Darwin, pour désigner une nouvelle science par laquelle les êtres humains pourraient prendre en charge leur propre évolution.

The Eugenics Crusade raconte l’histoire du mouvement improbable – et en grande partie inconnu – qui a transformé la théorie scientifique naissante de l’hérédité en un puissant instrument de contrôle social.

Peut-être plus surprenant encore, l’eugénisme américain n’était ni le travail de fanatiques, ni le produit de la science marginale. Le but du mouvement était simple et, aux yeux de ses disciples, louable : éliminer les problèmes sociaux en limitant le nombre de personnes considérées comme génétiquement « inaptes » – un groupe qui s’étendrait à de nombreux groupes d’immigrants, pauvres, juifs, handicapés mentaux et physiques, et le « délinquant moral« .

À son apogée dans les années 1920, le mouvement était à tous les niveaux, présenté comme une quête progressive de «bébés en bonne santé».

Ses doctrines étaient non seulement populaires et pratiquées, mais aussi codifiées par des lois qui restreignaient sévèrement l’immigration et conduisaient finalement à l’institutionnalisation et à la stérilisation de dizaines de milliers de citoyens américains.

Peuplée de personnages à la fois célèbres et obscurs, The Eugenics Crusade est un portrait souvent révélateur d’une Amérique à la fois étrange et étrangement familière.

American Experience: The Eugenics Crusade DVD