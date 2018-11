L’inventeur du World Wide Web doit à nouveau changer le monde

Il est temps de rétablir l’équilibre des pouvoirs sur le Web et de réactiver son véritable potentiel. Lorsque Tim Berners-Lee a inventé le Web, il était destiné à tout le monde. L’enthousiasme et la créativité de ses débuts ont été motivés par la notion que nous pouvons tous participer – et l’impact a changé le monde. Mais le Web s’est éloigné de sa promesse initiale – et il est temps de changer les choses.

Nous pouvons toujours libérer la vraie promesse du Web en décentralisant le pouvoir actuellement centralisé entre les mains de quelques-uns. Comment ? En utilisant le pouvoir de Solid (dérivé de « social linked data » – « données liées sociales »).

Solid est la plate-forme open source techniquement puissante conçue pour décentraliser le Web. Inrupt est la société de Tim Berners qui contribue au succès de Solid et à la protection de l’intégrité de la prochaine phase du Web. Sa mission est de restaurer la propriété légitime des données pour chaque utilisateur Web et de déclencher une nouvelle vague d’innovation – pour les développeurs, pour les entreprises, pour tous.

Inrupt, n’a pas l’intention de squeezer Facebook d’Internet, mais elle a suscité l’intérêt de dizaines de milliers de personnes.

Avec Solid, vous possédez un contrôle sans précédent de vos données

Créez, gérez et sécurisez votre propre magasin de données en ligne personnel (POD). Vous décidez qui y accède. Ils appellent cela «l’autonomisation personnelle à travers les données» et c’est l’un des principes fondateurs d’Inrupt.

Les photos que vous prenez, les commentaires que vous écrivez, les contacts de votre carnet d’adresses, les événements de votre agenda, le nombre de kilomètres parcourus chaque jour depuis votre suiveur de fitness… ils sont tous stockés dans votre Solid Pod. Ce Solid pod peut être chez vous ou sur votre lieu de travail, ou avec un fournisseur en ligne Solid pod de votre choix. Étant donné que vous possédez vos données, vous êtes libre de les transférer à tout moment, sans interruption de service.

Vous autorisez les utilisateurs et vos applications à lire ou à écrire sur des parties de votre Solid pod. Ainsi, chaque fois que vous ouvrez une nouvelle application, vous n’êtes plus obligé de renseigner vos coordonnées : elles sont lues sur votre pod avec votre permission. Les éléments enregistrés dans une application sont disponibles dans une autre : vous ne devez jamais effectuer de synchronisation, parce que vos données reste avec vous.

Cette approche protège votre confidentialité et est également intéressante pour les développeurs : ils peuvent créer des applications cool sans collecter d’énormes quantités de données. Tout le monde peut créer une application qui exploite ce qui existe déjà.

Votre pod est votre espace de stockage personnel

Lorsque vous donnez aux autres accès à certaines parties de votre pod, ils peuvent réagir à vos photos et partager leurs souvenirs avec vous. Vous décidez ce que les applications et les utilisateurs peuvent voir.

Considérez votre pod comme votre propre site Web privé, à l’exception du fait que vos données interagissent avec toutes vos applications, ce qui signifie que vous disposez de votre propre API pour l’accompagner. Lorsque vous publiez des commentaires ou des vidéos en ligne, vos amis peuvent les visualiser avec l’application de leur choix, telle qu’une visionneuse d’albums ou un flux social. Ce sont vos données, qui peuvent être façonnées de quelque manière que ce soit.

Vous pouvez avoir autant de pod que vous le souhaitez et ils résident sur des serveurs Web activés pour Solid. Installez Solid Server sur votre propre serveur chez vous ou sur votre lieu de travail, ou procurez-vous un Solid pod auprès d’un fournisseur répertorié.

Au lieu de compter sur de nombreuses applications distinctes pour gérer votre vie et votre entreprise, utilisez Inrupt pour trouver de nouvelles applications personnalisées, enrichissantes et intelligentes. Améliorez votre productivité personnelle et professionnelle d’une manière que le Web d’aujourd’hui ne peut tout simplement pas gérer.

Solid agit sur tous les formats de données en neutralisant les silos de données et les problèmes d’incompatibilité qui limitent l’innovation.

Inrupt crée un nouvel écosystème pour le commerce, un lieu où les développeurs entrepreneuriaux peuvent innover et générer des revenus, et où des entreprises de confiance fournissent des produits et des services auxiliaires.

Pour les développeurs pour l’instant

L’équipe dédiée de développeurs, concepteurs et hommes d’affaires d’Inrupt travaille avec un noyau d’experts solides et de membres de la communauté Open Source afin de s’assurer qu’elle devient robuste, riche en fonctionnalités et de plus en plus prête pour une adoption à grande échelle.

Inrupt essaie actuellement d’attirer les développeurs, car la technologie n’a pas encore été perfectionnée au point d’en faire profiter les gens ordinaires.