Le dernier livre de Stephen Hawking

Voici ce que les experts pensent des prédictions posthumes de Stephen Hawking sur l’intelligence artificielle, le piratage de gènes et la religion

Dans son dernier livre : Brief Answers to the Big Questions » publié à titre posthume, Stephen Hawking y énonce un certain nombre d’affirmations audacieuses concernant l’avenir de l’édition génétique, de l’intelligence artificielle et même de la religion. Voici comment les experts évaluent ses prédictions.

Seigneurs surhumains

Stephen Hawking haussa le ton en affirmant que des personnes puissantes pirateraient leurs gènes pour devenir plus intelligentes, plus fortes et plus longtemps. Finalement, il écrit dans son dernier livre, le reste d’entre nous «mourra ou deviendra sans importance». De nombreux généticiens considèrent déjà cela comme inévitable. Certains craignent que les gens utilisent CRISPR pour modifier leurs gènes avant que la technologie ne soit considérée comme sûre, ils préconisent de nouvelles lois pour protéger les humains non augmentés.

« Nous aurons probablement besoin de nouvelles structures de supervision internationales, afin de ne pas réaliser ces exemples dystopiques du « Nouveau Grand Monde » », a déclaré George Daley, doyen de la faculté de médecine de la Harvard Medical School, au Sommet international sur l’édition du génome humain en 2015.

> Qu’est ce que le Transhumanisme ?

L’intelligence artificielle tueuse

Au cours de sa vie, Stephen Hawking a parlé de sa peur de la puissante intelligence artificielle. Il réitère ses réserves dans ce livre, écrivant qu’ignorer la menace de l’intelligence artificielle super puissante pourrait être la «pire erreur de l’humanité». Cela pourrait nous détruire avec des armes que «nous ne pouvons même pas comprendre», a-t-il écrit.

Il y a un débat sur ce point. De nombreux technologues, y compris le milliardaire Elon Musk, conviennent que l’IA avancée pourrait constituer une menace existentielle pour l’humanité.

Mais d’autres le minimisent. «Il n’y a aucune raison à l’heure actuelle de s’inquiéter des algorithmes d’intelligence artificielle auto-conscients qui fixent leurs propres objectifs et deviennent fous», a déclaré à Fortune Richard Socher, professeur de machine learning à Stanford.

Et un sondage auprès de chercheurs en intelligence artificielle a révélé que la plupart des personnes interrogées pensent qu’il faudra au moins 25 ans pour créer une super intelligence artificielle – nous avons donc au moins un peu de temps pour nous préparer.

Ni dieux ni maîtres

«Croire à l’après-vie n’est qu’un vœu pieux», écrit-il, ajoutant qu’il n’y a pas de Dieu.

De nombreux scientifiques sont certainement d’accord avec Stephen Hawking sur cette affirmation, mais pas tous. Une enquête menée en 2015 a révélé que de nombreux chercheurs du monde entier étaient religieux, mais que dans la plupart des pays, les scientifiques sont généralement moins religieux que les non-scientifiques.

Stephen Hawking croyait que le Big Bang nous avait donné notre univers, et non pas un dieu jouant avec l’idée de la création. Il croyait que la mécanique quantique avait déclenché une étincelle qui avait fait que notre univers se développait d’une particule subatomique à une étendue infinie dont nous ne retrouverions jamais les angles. Cela aurait pu « émerger sans violer les lois connues de la nature », écrit-il, dans LiveScience.

Les travaux de Stephen Hawking sur la mécanique quantique lui ont également fourni une explication de ce qui a précédé l’univers. Ce n’était pas un dieu solitaire qui claquait des doigts et créait la vie. La théorie quantique explique que le Big Bang est né d’une singularité, comme un trou noir, où l’espace et le temps étaient tellement déformés qu’ils n’existaient même pas. Rien ne s’est passé avant le Big Bang, car le temps ne s’est pas passé.

« La science peut faire un meilleur travail pour expliquer le miracle de la vie », déclare Stephen Hawking.

En effet, des scientifiques bien respectés ont également affirmé que la conscience humaine vit après la mort, qu’il n’y a pas de mort de la conscience – juste la mort du corps. Que la mécanique quantique permettrait à la conscience de vivre après la mort du corps.