Des lunettes intelligentes avec un écran de réalité mixte

Les lunettes intelligentes Focals de North Inc. sont fabriquées sur mesure en utilisant un processus de dimensionnement unique pour assurer un ajustement parfait et attrayant. Pour 1 000 $ elles vous permettront de vous promener en ville avec votre propre écran de réalité mixte.

Selon le site Web de la société, Focals a une version intégrée de l’assistant personnel Alexa d’Amazon et vous permettra d’envoyer des SMS à vos amis, d’appeler un Uber, d’écouter de la musique, et de vous fournir des mises à jour de la météo et du calendrier. Focals n’a pas de caméra.

Les lunettes intelligentes offrent une navigation intuitive dans votre champ de vision, vous permettant ainsi de vous rendre où vous voulez sans rien manquer le long du chemin.

Wired, North Inc.