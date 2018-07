Lors du premier appel à projets du « Fonds pour la transformation de l’action publique » et pour mener à bien la transformation de l’État engagée dans le programme « Action Publique 2022 », le Gouvernement a mis en place un fonds dédié de 700 millions d’euros sur cinq ans, dont 200 millions d’euros dès 2018, destiné à mieux armer les administrations publiques pour mener à bien leurs projets de transformation.

Parmi les lauréats, celui de Pôle emploi « installer l’intelligence artificielle au sein de Pôle emploi comme levier d’accélération au retour à l’emploi durable » a reçu un enveloppe de 20 millions d’euros. Le projet « Intelligence emploi » a vocation à installer durablement l’intelligence artificielle au sein de Pôle emploi comme levier de l’accélération de l’accès et du retour à l’emploi durable. Les processus internes et l’offre de service de l’opérateur seront ainsi considérablement optimisés, au bénéfice d’un accompagnement plus personnalisé des demandeurs d’emploi et des entreprises.

Les bénéfices apportés par ce projet sont de plusieurs ordres : le fait d’automatiser des tâches simples permettra aux conseillers de Pôle emploi de consacrer plus de temps à l’accompagnement. Par ailleurs, une meilleure exploitation des données permettra de renforcer le diagnostic de la situation du demandeur d’emploi comme des besoins de recrutement de l’entreprise, pour personnaliser encore plus le service qui leur est apporté et accélérer le retour à l’emploi.

Cette modernisation des outils induira donc une évolution positive des métiers, une réduction des coûts de fonctionnement, et contribuera, grâce aux retours vers l’emploi des bénéficiaires, à l’équilibre des comptes de l’assurance chômage.

