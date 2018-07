La Chine lance sa première puce d’intelligence artificielle

Baidu a dévoilé une puce d’intelligence artificielle appelée Kunlun lors de son événement annuel Baidu Create. L’entreprise se joint à un grand nombre d’autres entreprises chinoises dans la conception de matériel conçu pour l’apprentissage automatique.

La puce Kunlun est optimisée pour les tâches d’intelligence artificielle, notamment la reconnaissance vocale, le traitement du langage naturel, la reconnaissance d’images et la conduite autonome. Le nouveau design est 30 fois plus rapide que le processeur FPGA original de Baidu de 2011, mais la société affirme qu’elle n’est pas encore prête à en produire en masse. Les puces FPGA sont également au centre du Project Brainwave de Microsoft pour le traitement rapide de l’intelligence artificielle dans le cloud.

Les capacités d’intelligence artificielle de l’entreprise se développent rapidement. Ses minibus sans conducteur seront bientôt déployés sur les campus des centrales électriques en Chine. EasyDL, un outil d’apprentissage en profondeur (deep learning), permet aux médecins d’utiliser des outils de diagnostic DIY tels que des tests de dépistage parasitologique plus efficaces.

Les tensions commerciales croissantes avec les États-Unis galvanisent l’intérêt de la Chine pour les technologies fondamentales.

VentureBeat

