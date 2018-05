L’opération de surveillance de masse de la Chine a une nouvelle cible : les lycéens distraits. En mars, le Hangzhou Number 11 High School de l’est de la Chine a installé un «système intelligent de gestion du comportement en classe» (ou «smart eye») dans l’une de ses salles de classe. L’œil intelligent utilise la technologie de reconnaissance faciale pour surveiller les étudiants, et cet été, les administrateurs prévoient d’installer le système dans chaque salle de classe.

Voici comment cela fonctionne. Toutes les 30 secondes, trois caméras installées à l’avant de la salle balaient le visage de chaque élève pour déterminer leur expression : surpris, triste, antipathique, en colère, heureux, effrayé ou neutre. Les caméras enregistrent également les actions de chaque élève tout au long de la classe, en notant s’ils sont en train de lire, d’écouter, d’écrire, de se lever, de lever la main ou de s’appuyer sur le bureau.

L’œil intelligent avertit alors l’enseignant en temps réel s’il remarque qu’un élève semble distrait. L’enseignant peut également afficher un rapport à la fin de la classe qui fournit une moyenne des expressions de chaque élève.

What else can surveillance cameras do in classroom other than exam supervision? High school in #Hangzhou uses camera to identify students facial expression for class performance analysis and improvement pic.twitter.com/bXolAE7Ev8

— People's Daily,China (@PDChina) May 16, 2018